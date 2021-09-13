دبي بفعالياتها الكبرى سرّعت تعافي قطاعات الاقتصاد العالمي

المصدر: دبي- البيان

شدد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على أن دبي بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تواصل تأكيد ريادتها بوصفها مركزاً رئيسياً للأنشطة الاقتصادية عموماً في المنطقة، وقطاع المعارض والمؤتمرات على وجه الخصوص، وأن نجاح الإمارة في تهيئة الأجواء الآمنة، التي تكفل السلامة لجميع العارضين والمشاركين أسهم في تسريع وتيرة عودة هذا القطاع الحيوي إلى زخمه القوي، خلال فترة قياسية والتعجيل بتعافي قطاعات مختلفة من الاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال افتتاح سموه، أمس، معرض «الخمسة الكبار» في دورته الثانية والأربعين، وهو الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة بمشاركة دولية ضخمة، تزيد على 1200 عارض من 50 دولة.

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