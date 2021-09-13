«جمارك أبوظبي» تنال جائزة «تحول تك 2021»

المصدر: (أبوظبي - وام )

فازت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، بجائزة «تحول تك 2021»، عن فئة «التميز في توظيف تقنيات المستقبل الواعدة لتسهيل حركة البضائع عبر الحدود»، حيث نفذت الإدارة حزمة من مشاريع التحول الذكي ضمن خطة التحول الاستراتيجي الشاملة وفرت تقنيات متميزة وذات معايير عالمية ساهمت في تحفيز حركة التجارة عبر حدود إمارة أبوظبي.

وقال فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، إن فوز جمارك أبوظبي بجائزة «تحول تك 2021» يجسد صواب الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وجهود حكومة أبوظبي الهادفة إلى التحول الرقمي الشامل لكافة الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة أبوظبي الرائدة عالميا في استدامة الخدمات الحكومية الرقمية.

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