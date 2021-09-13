مراكز تسوق دبي تتجاوز الدور التقليدي إلى الاجتماعي

المصدر: (دبي - بشار باغ)

تمكنت دبي من تعزيز مكانتها كوجهة متميزة للتسوق، لما تتضمنه من مراكز تسوق فخمة وذات مفاهيم متنوعة، تمكن مرتاديها من خوض تجارب فريدة تجمع بين التسوق لشراء أرقى الماركات التجارية، وكذلك الأنشطة الترفيهية الممتعة لمختلف أفراد العائلة، إلى جانب تناول الطعام من الأطباق والمأكولات العالمية، بل تجاوزت ذلك إلى دور اجتماعي.

وسلط تقرير متخصص في مجال التجارة الإلكترونية أعدته مؤسسة بيدرسون آند بارتنرز، الضوء على الدور الاجتماعي الذي تقوم به مراكز التسوق. فتحت عنوان «تجربة مراكز التسوق في الشرق الأوسط: وجدت لتبقى»، قال التقرير إن: «الأفراد والأزواج والعائلات والأصدقاء سيواصلون زيارة مراكز التسوق خاصةً في فصل الصيف، بغرض التسوق، وتناول الطعام، والترفيه، والتواصل مع أفراد المجتمع، مع احترام التباعد الاجتماعي في البيئات الكبيرة والمكيفة».

واتفق مسؤولون في مراكز التسوق مع هذا التقييم، وقالوا: إن تنوع الفعاليات يعزز المفهوم الاجتماعي، حيث تنظم تلك المراكز فعاليات تلبي رغبات معظم الأعمار وكافة الأذواق.

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