شركة إماراتية تنتج الكهرباء في الأردن

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة أيميا باور الإماراتية عن بدء التشغيل التجاري لمحطتي الطاقة التابعتين لها في كل من مدينتي الطفيلة ومعان جنوب الأردن بطاقة 100 ميجاواط وبحجم استثمار يصل إلى 188 مليون دولار. وكانت شركة الحسينية للطاقة أعلنت بدء التشغيل التجاري لمحطة الحسينية للطاقة الشمسية في معان بقدرة 50 ميجاواط لإمداد 50 ألف أسرة بالطاقة النظيفة، فيما كانت شركة عبور إنيرجي أعلنت مطلع الشهر الحالي بدء التشغيل التجاري لمحطة عبور لطاقة الرياح في الطفيلة بقدرة 50 ميجاواط لإمداد 40 ألف أسرة أردنية بالطاقة النظيفة.

وكشف حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة أيميا باور أن مشاريع الطاقة التابعة للشركة تلعب دوراً أساسياً ومهماً في دعم طموح المملكة في مجال الطاقة النظيفة وزيادة مساهمتها في إمدادات الطاقة المحلية بنسبة 30% بحلول العام 2030.

وأوضح أن الشركة تساهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية بواقع أكثر من 3 ملايين طن مما يساهم في تخفيض البصمة البيئة في الأردن. وكشف النويس عن أن أيميا باور تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من التعاقد على تنفيذ مشاريع طاقة نوعية في أكثر من 15 دولة تشمل مصر والأردن وتونس والمغرب وتوغو تشاد ومالي وسيراليون وبوركينا فاسو وكينيا وأوغندا واثيوبيا وجمهورية ساحل العاج.

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