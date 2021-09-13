«الإمارات دبي الوطني» مستشاراً لبيع «نمشي»

المصدر: (دبي - رويترز)

قالت مصادر: إن شركة إعمار العقارية اختارت بنك الإمارات دبي الوطني لتقديم المشورة لها حول بيع شركة التجارة الإلكترونية للأزياء «نمشي».

واشترت إعمار مولز 51% في «نمشي» من جلوبال فاشون جروب مقابل 151 مليون دولار في 2017، واشترت النسبة المتبقية البالغة 49% في 2019 مقابل 130 مليون دولار.

وذكرت مصادر الشهر الماضي أن «إعمار العقارية» تدرس خيارات لبيع «نمشي» من بينها إدراج الشركة في الخارج من خلال شركة استحواذ ذات غرض خاص.

وقال أحد المصادر الشهر الماضي إن البيع الكامل لشركة «نمشي» قد يدر عائدات تتراوح بين 600 مليون و700 مليون دولار، في حين أن الإدراج من خلال شركة استحواذ ذات غرض خاص قد يكون أكثر ربحية. وتجمع شركات الاستحواذ ذات غرض خاص، وهي وسيلة إبرام صفقات رائجة، الأموال للاستحواذ على شركات خاصة بغرض إدراجها، مما يسمح للشركة المستهدفة بالإدراج بسرعة أكبر في أسواق الأسهم مقارنة بالطرح العام الأولي التقليدي.

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