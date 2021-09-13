انطلاق أسبوع «بلوك تشين» في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

انطلق أمس «أسبوع مركز دبي المالي العالمي لبلوك تشين» أول فعالية ضمن سلسلة الأسابيع المصممة وفقاً لمفاهيم متنوعة، ويستمر حتى 16 سبتمبر في «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، أكبر منظومة للابتكار في المنطقة، ويجمع تحت سقفه المبتكرين والمستثمرين لإطلاق الجيل الجديد من الشركات الرقمية.

وعبر تنظيم هذا الحدث، يهدف مركز دبي المالي العالمي إلى حفز وتيرة الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والتأكيد على التزامه المتواصل استشراف مستقبل القطاع المالي.

وفي فعاليات «أسبوع بلوك تشين»، سيناقش نخبة من المتحدثين الخبراء والمسؤولين والمتخصصين في تقنيات بلوك تشين أكثر القضايا أهمية وأبرز الفرص المتاحة في هذا المضمار.

ومن المواضيع التي سيُجرى نقاشها، الخدمات المصرفية المشفرة؛ والأصول الرقمية؛ والعقود الذكية؛ ولوائح الأصول الرقمية؛ ومشهد الاستثمار للابتكار. وسينظم مركز دبي المالي العالمي اثنتين من الجلسات الحوارية تحت عنوان: «هل ستغير تقنيات بلوك تشين والعملات الرقمية مستقبل القطاع المالي؟» و«كيف يمكن لتقنيات بلوك تشين دعم المدن الذكية؟».

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