جاسم الصديقي يستحوذ على 30 % من «شعاع»

المصدر: (دبي - البيان)

شهد سوق دبي المالي أمس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة «شعاع كابيتال» بـ 77.5 مليون درهم.

وبحسب بيانات السوق، تمت الصفقة على نحو 129.1 مليون سهم بسعر 0.6 درهم للسهم، علماً أن سعر السهم في السوق يبلغ 0.7 درهم.

وأعلنت شركة شعاع كابيتال، أن جاسم الصديقي رئيسها التنفيذي يمتلك حالياً بشكل مباشر نسبة تمثل 29.99% من رأسمالها، وذلك بعد قيامه بشراء حصة بلغت 57.97 مليون سهم من أسهمها عبر صفقة خاصة في سوق دبي المالي.

وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، أن شركة شاين للاستثمار في المشروعات التجارية، قامت ببيع كامل حصصها من الأسهم إلى الرئيس التنفيذي لشعاع ومستثمرين آخرين.

وكان سوق دبي المالي أطلق خدمة «الصفقات الكبيرة المباشرة» في مايو 2016، لتسهيل إنجاز الصفقات من هذا النوع على أسهم الشركات المدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق (15% صعوداً و10% هبوطاً).

ووضع السوق شرطاً ألا يزيد أو يقل السعر المحدد لتنفيذ الصفقة عن سعر إغلاق السهم في اليوم السابق لإبرامها بنسبة 25%، ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على المؤشر العام ولا أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.

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