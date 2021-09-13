«سوق دبي» يطلق 3 عقود أسهم مستقبلية الأحد المقبل

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن سوق دبي المالي اعتزامه إطلاق عقود أسهم مستقبلية جديدة على الأسهم الفردية لثلاث شركات رائدة مدرجة في السوق وهي: شركة دبي للاستثمار، شركة سوق دبي المالي وشركة شعاع كابيتال، ابتداءً من الأحد المقبل، وذلك في إطار استراتيجيته لتنويع الفرص الاستثمارية.

وسوف ترفع العقود المرتقبة عدد العقود المتداولة في السوق إلى 33 عقداً على الأسهم الفردية لإحدى عشرة شركة مدرجة، حيث تمتد آجال العقود إلى شهر وشهرين وثلاثة شهور.

وتشهد سوق العقود المستقبلية اهتماماً متزايداً من قِبل المستثمرين وشركات الوساطة على حد سواء، وقد بلغ إجمالي قيمة التداول عليها منذ إطلاقها في 18 أكتوبر الماضي 119 مليون درهم من خلال تداول 336 ألف عقد.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «يعكس تسارع وتيرة توسع سوق العقود المستقبلية حرص سوق دبي المالي على توفير فرص متنوعة للمستثمرين، كما يلبي أيضاً الطلب المتزايد من جانب المستثمرين على هذا المنتج في ظل سعيهم نحو تنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط، إضافة إلى الاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية بما يمكنهم من زيادة أحجام الصفقات ونسب العوائد».

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