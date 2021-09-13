7.8 مليارات فائض الميزانية الاتحادية في 6 أشهر

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أنفقت الحكومة الاتحادية 22 ملياراً و920 مليون درهم في الشهور الستة الأولى من العام الجاري، فيما سجل فائض الميزانية العامة للجهات الاتحادية المنفذة نحو 7.77 مليارات درهم عن الفترة نفسها.

ووفق التقرير الصادر عن وزارة المالية أمس لرصد الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية للنصف الأول من 2021، بلغت الإيرادات الفعلية بالميزانية نحو 30.689 مليار درهم للأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بما نسبته 58.16% من إجمالي إيرادات الميزانية للسنة المالية 2021.

وأوضح التقرير أن إجمالي المصروفات الفعلية (النفقات) بلغ نحو 22.919 مليار درهم للأشهر الستة الأولى من العام، بما نسبته 39.6% من إجمالي مصروفات الميزانية للسنة المالية الجارية.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة أصدرت تقريرها حول الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد حتى نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2021، والذي تضمن بيان نتيجة تنفيذ الميزانية العامة للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، وذلك في إطار الحرص على مواصلة توفير التقارير والبيانات المالية الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، واستناداً إلى أحكام المادة 9 والمادة 50 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والقواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الإيرادات، ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء.

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