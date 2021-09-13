«إمباور» تدعو إلى تبنّي الحلول التقنية المبتكرة في صناعة البناء والتشييد

المصدر: (دبي- البيان)

دعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، قطاع المقاولات والإنشاءات، إلى توسيع خططه في تبني الحلول التقنية المبتكرة في صناعة البناء والتشييد، كونها تضمن بلوغ عدة أهداف، أبرزها الاستخدام الأمثل للطاقة في خدمات تبريد المناطق. كما دعت المؤسسة، المشاركين من رواد الأعمال والمشاريع العمرانية الكبرى حول العالم، وأهم المؤثرين في قطاع البناء والتشييد، بأهمية المساهمة في التنمية المستدامة، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، باستخدام أنظمة تبريد المناطق ذات تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، أن معرض «الخمسة الكبار»، يمثل فرصة عظيمة للمطورين والمشاركين، للاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في تصميم المباني، خاصة الصديقة للبيئة، وخدمات التبريد وثيقة الصلة بمواضيع القمة هذا العام.

وأضاف أن المعرض يسلط الضوء على كيفية توفير أفضل الحلول المستدامة، إضافة إلى الترويج لبيئات صحية أكثر خضرة واستدامة، مؤكداً أن تناول المعرض الفرص والتحديات التي تواجه دول المنطقة نحو التحول إلى منطقة خضراء، يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على أهمية نشر الوعي بالخدمات الصديقة للبيئة. مشيراً إلى أن أنظمة تبريد المناطق، تعد من أهم حلول البنية التحتية الخضراء والبناء المستدام، والتي تسهم في تعزيز كفاءة الطاقة بالمباني الجديدة.

وأشار إلى ضرورة مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، واستخدام التقنيات الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تطور «إمباور» تقنياتها، وتبتكر حلولاً لتنفيذ خطة التحول التام إلى الاقتصاد الأخضر، في حين ابتكرت مشروع «الحل الشامل لنظام العدادات باستخدام الذكاء الاصطناعي AIMS 360»، و«نظام التحكم الأمثل في تدفق الطاقة لمحطات المبدلات الحرارية، باستخدام العمليات الإحصائية الذكية»، اللذين فازا بجائزتي الابتكار الفخرية في حفل توزيع الجوائز الخاص بالدورة الـ 109 للمؤتمر والمعرض السنوي للجمعية الدولية لتبريد المناطق.

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