260 شركة إيطالية تستعرض أحدث الحلول في قطاع البناء والرخام

المصدر: دبي - البيان

شاركت إيطاليا، في معرض «الخمسة الكبار» و«ومعرض الرخام والأحجار للشرق الأوسط2021»، بجناحين منفصلين و260 شركة منها 74 من وكالة التجارة الإيطالية. ورعت الجناحان وكالة التجارة الإيطالية، بالتعاون مع سفارة إيطاليا في دولة الإمارات والقنصليّة العامّة لإيطاليا في دبي.

ويمثل مشروع CASEITALY في المعرض مفهوماً مميّزاً يستقطب حوله 33 عارضاً إيطاليّاً تحت مظلّة أبرز الجمعيات الإيطالية ACMI وANFIT و ASSITES و PILE و FINCO، حيث تسلّط الأضواء على أحدث الحلول الإيطالية في قطاعي بناء المباني وصيانتها.

كما ستعرض إيطاليا من خلال Confindustria Marmomacchine و41 شركة إيطالية أحدث المنتجات وتقنيات العمل للرخام والأحجار الطبيعيّة.

وقال نيكولا لينر، سفير إيطاليا لدى الإمارات: «يؤكّد الحضور المميّز للشركات الإيطاليّة في «ذا بيغ فايف» و«ميدل إيست ستون2021» على الإرادة القويّة لرجال الأعمال الإيطاليين لإعادة التواصل شخصيّاً مع كبرى شركات صناعة البناء والتشييد العالميّة، كما يبرهن عن مدى ثقتهم العميقة في قدرة دبي الكبيرة في قطاع المعارض والفعاليات.

وخلال هذه الفترة الصعبة، لم تتوقف شركات البناء لدينا عن البحث والابتكار من أجل تحسين منتجاتها وحلولها من حيث الكفاءة والمرونة والأثر البيئي، وتلبية أعلى معايير البناء المستدام».

وقال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات ومدير وكالة التجارة الإيطاليّة في الإمارات: «تشارك إيطاليا بنحو 260 شركة من بينها 74 في الأجنحة الرسميّة، وبين يناير ويونيو هذا العام، منحت دولة الإمارات عقود بناء بقيمة 2.5 مليار دولار، ولا يزال هناك حوالي 328.6 مليار دولار ضمن مشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ.

في حين أن غالبية المشاريع القادمة في الدولة هي في مجال التصميم والدراسة وتقييم العطاءات والتأهيل المسبق للعقد الرئيسي ومراحل عطاءات العقد الرئيسي، فمن المرجح أيضاً أن يتم ترسية ما يقرب من 14 مليار دولار من مشاريع البناء في الفترة المتبقيّة من العام الجاري والعام القادم. وإيطاليا مستعدة لتقديم عروضها عالية الجودة لتحقيق هذه الأهداف».

وقال أنجيلو أرتال، المدير العام لـ FINCO: «بصفتنا الجهّة الرسميّة المعنيّة بقطاعات المنتجات والأنظمة والخدمات الخاصّة بالبناء والصيانة، فإننا نمثّل أكثر من 40 جمعية مختلفة متخصّصة في مجالات متنوعة مثل ترميم المباني التاريخيّة والأثريّة، ومشروعات الترميمات الضخمة، والطاقات المتجددة وأنظمة ومواد الحماية الخارجيّة والواقية من الشمس».

وقال فلافيو مارابيلي، الرئيس الفخري لـ Confindustria Marmomacchine: «كانت الأشهر الخمسة الأولى من العام ممتازة بشكل كبير بالنسبة لإجمالي الصادرات الإيطاليّة من الأحجار الطبيعيّة بزيادة قدرها %32.4 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020، وبزيادة قدرها %43.4 بالنسبة لتكنولوجيا معالجة الأحجار».

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