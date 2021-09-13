«حديد الإمارات» تقدم للزوار جولات افتراضية داخل مصانعها

المصدر: أبوظبي- البيان

شاركت شركة حديد الإمارات، المصنّع المتكامل للحديد والصلب في الشرق الأوسط، في فعاليات معرض الخمسة الكبار (The Big 5)، في قاعة الشيخ سعيد 2 رقم SS2 A91، موجهة الدعوة للعملاء والمطورين والمهتمين بقطاع البناء، لزيارة منصتها التفاعلية المتميزة، التي تقدم جولات افتراضية داخل مصانع الشركة، للاطلاع على كل ما هو جديد، ومناقشة الوضع الراهن لسوق البناء الإقليمي، بهدف فهم متطلبات العملاء بشكل أشمل، وتحديد اتجاهات الصناعة المستقبلية.

وسلطت الشركة الضوء على آخر تطورات صناعة الحديد والصلب في الدولة، ومجموعة منتجات الشركة المتنوعة والجديدة ذات الجودة الفائقة، وخططها المستقبلية، وتسهيلاتها الداعمة لقطاع البناء، وإنجازات الشركة على مستوى التميز التشغيلي والتنافسية، إضافة إلى دور الشركة في دعم الجهود الوطنية لتنويع بنية الاقتصاد، وتعزيز نموذج الاقتصاد المستدام القائم على المعرفة والابتكار.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: «يعد قطاع البناء، أكبر القطاعات المساهمة في استهلاك منتجات الصلب، بنسبة تصل إلى 92 %، وعليه، فإن تطورات هذا القطاع الاستراتيجي، تحدد مسبقاً التوجهات المستقبلية لأسواق الصلب. ومع هذه الأهمية التي يحتلها قطاع البناء في صناعتنا، تكتسب مشاركتنا في المعرض، أهمية مضاعفة، انطلاقاً من مكانتنا الرائدة، بصفتنا المصنّع المتكامل للحديد والصلب الوحيد والأكبر في دولة الإمارات».

وأضاف: «تسهم حديد الإمارات بشكل كبير، في دعم قطاع البناء والتشييد في الدولة، من خلال توفير إمدادات موثوقة ومستدامة من منتجات الحديد، والحفاظ على توازن السوق المحلية، وتوفير أفضل الأسعار لحديد التسليح، حيث قمنا بخفض أسعار حديد التسليح (8-32 ملم)، بمقدار 348 درهماً /‏‏طناً، تسليم شهر سبتمبر، ليبلغ 2610 دراهم، مقارنة بـ 2956 درهماً لتسليم أغسطس. وأسعار حديد التسليح في دولة الإمارات، هي من ضمن الأسعار الأقل على المستويين الإقليمي والعالمي».

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