إقبال كبير للتعرف على امتيازات «حرة الحمرية»

المصدر: (الشارقة - البيان)

شهدت منصة هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، المشاركة في معرض «الخمسة الكبار»، إقبالاً كبيراً من المستثمرين وزوار المعرض الذين أبدى العديد منهم رغبة كبيرة في زيارة المنطقة والتعرف عن قرب على فرص ومميزات الاستثمار فيها.

وتعكس مشاركة الهيئة في الحدث، حرصها على التواجد والحضور في جميع الفعاليات والأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تقام على مستوى الدولة للترويج للخدمات والامتيازات النوعية التي توفرها لرجال الأعمال والمستثمرين، ولفتح باب التواصل مع الفعاليات الاقتصادية المحلية والأجنبية وتزويدهم بمعلومات شاملة عن المنطقة وما تحظى به إمارة الشارقة من مزايا استراتيجية عدة والدور الذي تقوم به في مجالات التنمية الاقتصادية والعمرانية باعتبارها أحد المراكز الرئيسية لمشاريع قطاع البناء والتشييد المقامة على أرض الدولة.

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