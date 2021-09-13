تصاعد رقمنة القطاع لتعزيز الكفاءة والإنتاجية

المصدر: (دبي- البيان)

أكدت شركة «جنرال إلكتريك الرقمية»، على قيمة التقنيات الرقمية، ودورها الفعال في الارتقاء بالقطاع، من خلال زيادة مستويات الكفاءة ومعدلات الإنتاجية.

وفي ضوء ازدياد التركيز في المنطقة على الاستفادة من أسس الثورة الصناعية الرابعة، وما تكتسبه الطباعة ثلاثية الأبعاد من زخم مرتفع، بات الدور المنوط بالتقنيات الرقمية، وما يمكن أن تقدمه للقطاع، حديث الساعة، ناهيك عن تصاعد استخدام التقنيات الرقمية، لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.

وتحرص «جنرال إلكتريك الرقمية»، على دعم هذا التحول الطموح، عبر إطلاق تقنيات سباقة، ترتقي بمستويات كفاءة الموردين في قطاع البناء والتشييد. وبدءاً من الشركات الإقليمية، إلى مجموعة متنوعة من شركات التصنيع متعددة الجنسيات، وجهات إنشاء المعدات والتجهيزات المستخدمة في القطاع، نجحت «جنرال إلكتريك الرقمية»، في إحداث نقلة نوعية في مستويات الإنتاج بين عملائها المتخصصين بصناعة الإسمنت، والطلاء، والمعادن، والألواح الخشبية، والخشب المضغوط، وقطع الجملون والروافد، والمنازل مسبقة الصنع، والبلاستيك، ومعدات وتجهيزات البناء الثقيلة، والمنتجات الإلكترونية، وغيرها الكثير.

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