انطلاق أسبوع مركز دبي المالي العالمي لـ«لبلوك تشين»

المصدر: دبي ـ البيان

انطلق أمس أسبوع مركز دبي المالي العالمي للبلوك تشين أول فعالية ضمن سلسلة الأسابيع المصممة وفقاً لمفاهيم متنوعة، ويستمر الأسبوع حتى 16 سبتمبر الجاري في «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، أكبر منظومة للابتكار في المنطقة، ويجمع تحت سقفه المبتكرين والمستثمرين لإطلاق الجيل الجديد من الشركات الرقمية.

وعبر تنظيم هذا الحدث، يهدف مركز دبي المالي العالمي إلى حفز وتيرة الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات والتأكيد على التزامه المتواصل باستشراف مستقبل القطاع المالي.

ويناقش نخبة من المتحدثين أكثر القضايا أهمية وأبرز الفرص المتاحة. ومن المواضيع التي سيجري نقاشها، الخدمات المصرفية المشفرة؛ والأصول الرقمية؛ والعقود الذكية؛ ولوائح الأصول الرقمية؛ ومشهد الاستثمار للابتكار. وينظم المركز اثنتين من الجلسات الحوارية تحت عنوان: «هل ستغير تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية مستقبل القطاع المالي؟» و«كيف يمكن لتقنيات البلوك تشين دعم المدن الذكية؟».

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يأتي «أسبوع البلوك تشين» في المركز ليوفر فرصة ثمينة للقاء ألمع العقول في القطاع ومناقشة أفضل السبل لتعزيز انتشار هذه التقنيات السباقة وتوسيع استخداماتها. وسيواصل المركز دوره الداعم لتبني هذه التقنيات بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي لدبي».

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