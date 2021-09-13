شراكة بين «دبي لإدارة الأصول» و«ماستر كارد»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت دبي لإدارة الأصول عن شراكة مع «ماستر كارد» لتعزيز المدفوعات الرقمية ومكافأة سكان المجمعات السكنية التابعة للشركة، إذ تتماشى هذه الشراكة مع توجهات دولة الإمارات لتشجيع استخدام الحلول الذكية وتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية.

وتعد الشركة أحد أوائل المتبنين الحلول الرقمية المتكاملة في قطاع المجمعات السكنية، إذ توفر للسكان خدمات متكاملة عبر تطبيق للهاتف المحمول DubaiAM Life يوفر الراحة والمرونة لأكثر من 100 ألف شخص.

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للمجمعات السكنية في دبي لإدارة الأصول: «نجحنا في ضمان استخدام ثمانية من كل 10 مقيمين في مجمعاتنا للتطبيق بانتظام ولدينا خطط كبيرة للارتقاء بها مستقبلاً».

وستتاح الفرصة لسكان المجمعات السكنية التابعة لدبي لإدارة الأصول للفوز بواحدة من ثلاث بطاقات ائتمانية من ماستر كارد تحوي كل منها رصيداً يبلغ 50 ألف درهم. وما عليهم إلا استخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم ماستر كارد لإنفاق 2000 درهم على DubaiAM Life، وتستمر حملة Win Back حتى 30 سبتمبر 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز