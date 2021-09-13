نمو استثمارات البنوك في 7 أشهر إلى 532 ملياراً %16.7

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت إحصائيات المصرف المركزي عن ارتفاع استثمارات البنوك على أساس شهري وسنوي مع وصول رصيدها التراكمي إلى 531.8 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، لتواصل بذلك تسجيل مستويات هي الأعلى في تاريخها، في مؤشر على توافر السيولة مع عودة النشاط الاقتصادي بقوة بعد انحسار تداعيات جائحة «كوفيد 19».

وأظهرت الإحصائيات أن استثمارات البنوك وصلت إلى 531.8 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بنمو سنوي 23.4% أو ما يعادل 100.7 مليار درهم مقارنة بنحو 431.1 ملياراً في يوليو 2020، وبارتفاع شهري 1.7% مقارنة بنحو 523.1 ملياراً في يونيو الماضي، بينما زادت بنسبة 16.7% أو ما يوازي 76 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 455.8 ملياراً في ديسمبر الماضي.

سندات الدين

واستحوذت الاستثمارات في سندات الدين على النصيب الأكبر بواقع 56.9% من إجمالي الاستثمارات مع وصولها إلى 302.9 مليار درهم في نهاية يوليو بزيادة سنوية 12% مقارنة بنحو 270.5 ملياراً في يوليو 2020، وبانخفاض شهري 0.4% مقارنة بنحو 304.2 مليارات في يونيو الماضي، وبارتفاع 4.3% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 290.5 مليار درهم في ديسمبر الماضي.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 31.9% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 169.6 ملياراً في يوليو بزيادة سنوية 65.1% مقابل 102.7 مليار في يوليو 2020، وعلى أساس شهري بنحو 5.5% مقابل 160.8 ملياراً في يونيو الماضي.

الأسهم

ورفعت البنوك استثماراتها في الأسهم إلى 13.2 مليار درهم مع نهاية يوليو بزيادة على أساس سنوي بنحو 55.3% أو ما يعادل 4.7 مليارات مقابل 8.5 مليارات في يوليو 2020، بينما زادت على أساس شهري بنحو 10% أو ما يوازي 1.2 مليار درهم مقابل 12 ملياراً في يونيو الماضي، وزادت أيضاً خلال السبعة أشهر الأولى بمقدار 4 مليارات أو ما نسبته 43.5% مقارنة بنحو 9.2 مليارات في نهاية ديسمبر الماضي.

وظلت استثمارات البنوك الأخرى عند مستويات شهر يونيو مسجلة 46.1 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بانخفاض على أساس سنوي بنحو 6.7% مقارنة بنحو 49.4 ملياراً في يوليو 2020، بينما زادت 3.1% منذ بداية العام مقارنة بنحو 44.7 ملياراً في نهاية ديسمبر.

البنوك التقليدية

في سياق آخر، وصلت أصول البنوك التقليدية في الدولة إلى 2.635 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي بزيادة على أساس شهري بنحو 1.1% مقابل 2.607 تريليون درهم في يونيو، بينما بلغت أصول البنوك الإسلامية نحو 598.2 مليار درهم في يوليو بانخفاض شهري بنسبة 0.5% مقابل 601.5 مليار في يونيو.

ووصل إجمالي ائتمان البنوك التقليدية إلى 1.381 تريليون درهم في نهاية يوليو بانخفاض على أساس شهري 0.1%، بينما سجلت الودائع المصرفية نحو 1.488 تريليون بنمو شهري 0.5%. فيما بلغ ائتمان البنوك الإسلامية 387.6 ملياراً بارتفاع علي أساس شهري 0.1%، وسجلت الودائع 426.8 ملياراً بانخفاض 0.3%.

البنوك الوطنية

ووصلت أصول البنوك الوطنية في الدولة إلى 2.834 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي بزيادة على أساس شهري بنحو 0.9% مقابل 2.808 تريليون درهم في يونيو، بينما بلغت أصول البنوك الأجنبية نحو 399.3 مليار درهم في يوليو بانخفاض شهري 0.2% مقابل 399.9 مليار درهم في يونيو.

ووصل إجمالي ائتمان البنوك الوطنية إلى 1.598 تريليون درهم في نهاية يوليو بزيادة على أساس شهري 0.2%، بينما سجلت الودائع المصرفية نحو 1.691 تريليون درهم بنمو شهري 0.3%. فيما بلغ ائتمان البنوك الإسلامية 170.5 مليار درهم بانخفاض على أساس شهري 2%، وسجلت الودائع 223.4 مليار درهم بارتفاع 0.4%.

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