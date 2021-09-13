«أمانات» تستحوذ على «كامبريدج» بـ 46 مليوناً

المصدر: (دبي - البيان )

أطلقت شركة أمانات القابضة (أمانات)، منصة البنية التحتية بالتزامن مع استحواذها الكامل على العقارات التابعة لمركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في أبوظبي بتكلفة استثمارية قيمتها 46 مليون درهم. وتمثل هذه الصفقة أول استثمار عقاري لأمانات في قطاع الرعاية الصحية. يتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجية أمانات الاستثمارية لخلق البنية التحتية والتي تدعم بدورها ركائز النمو لشركات محفظة أمانات الاستثمارية.

والاستحواذ على العقارات التابعة لكامبريدج يتألف من أرض بمساحة حوالي 6.000 متر مربع وأبنية بمساحة حوالي 6.600 متر مربع تشمل مبنيين بثلاثة طوابق لكل مبنى متضمنين 106 أسرة طبية مرخصة، بالإضافة إلى المرافق الخاصة بإعادة التأهيل والتي تشمل 14 غرفة لمرضى العيادات الخارجية وثلاث صالات رياضية.

وهناك أيضاً سلسلة من وسائل الراحة التي تلبي متطلبات العمل في المنشأة. وقال حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات: «نحن نعمل على تقييم سلسلة من الفرص الاستثمارية التي تدعم بدورها الاستمرارية في تحقيق عائدات قوية للمساهمين، وذلك من خلال الاستثمار في العقارات التابعة للشركات الرائدة في محفظتنا الاستثمارية. ونحن نرى أن هذه الصفقة هي خطوة جديدة في الاتجاه الصحيح لتحسين محفظتنا وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين».

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