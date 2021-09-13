«ديلويت» تنضم إلى إعلان أبوظبي للتمويل المستدام

المصدر: (أبوظبي - البيان)

وقّعت ديلويت على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، تأكيداً منها على التزامها بتحقيق الاستدامة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، ودعمها المتواصل لجميع عملائها في هذه المنطقة في توجهاتهم نحو استعمال التمويل المستدام في مختلف عملياتهم التشغيلية.

وقال معتصم الدجاني، الرئيس التنفيذي لديلويت الشرق الأوسط: يأتي توقيع ديلويت على هذا الإعلان انطلاقاً من حرصها على أن تكون المسؤولية الاجتماعية المؤسسية والاستدامة ركيزتين أساسيتين في جميع عملياتها.

وقال مارك كوتيس، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق أبوظبي العالمي: ضمن سعي الهيئة لإيجاد منصة متطورة للتمويل المستدام، تدرك أنه من الضروري لتحقيق هذا الهدف تعزيز التعاون وتشجيع الحوار بين مجموعة الشركاء المحليين والدوليين.

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