جني أرباح محدود على الأسهم.. و«الإمارات دبي الوطني» يُحقق أعلى مستوياته

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تماسكت أسواق الأسهم المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع، مع تعرضها إلى عمليات جني أرباح محدودة استهدفت بعض الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار، فيما نجح سهم «الإمارات دبي الوطني» في تحقيق أعلى مستوياته منذ الإدراج.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.36% أو ما يعادل 10.55 نقاط ليغلق عند 2897.01 نقطة مع هبوط أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، فيما تراجع سوق أبوظبي بنحو 41 نقطة أو ما نسبته 0.52% ليقفل عند 7819.66 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة مقابل صعود العقار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.64 مليار درهم موزعة بواقع 1.47 مليار في أبوظبي و169.5 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 368.2 مليون سهم منها 174.2 مليوناً في أبوظبي و194 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 5878 صفقة.

سوق دبي

تأثر سوق دبي بانخفاض قطاع العقار 0.62% مع تراجع «إعمار للتطوير» 2.23% و«ديار» 0.6% و«إعمار مولز» 0.48% و«إعمار العقارية» 0.48%، وانخفض قطاع البنوك 0.19% رغم ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.36% ليغلق عند 14.05 درهماً بالغاً أعلى مستوياته منذ الإدراج بعدما نجح في تجاوز قمته السابقة المحققة في منتصف يونيو الماضي عند 14 درهماً.

ونزل قطاع الاستثمار 0.39% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.55%، فيما استقر «سوق دبي المالي» وارتفع «شعاع» 0.43%، ونزل قطاع النقل 0.81% بعد انخفاض «الخليج للملاحة» 3.34% و«أرامكس» 0.78% و«العربية للطيران» 0.72%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 17.7 مليون درهم، يليه «دبي الإسلامي» 16.3 مليون درهم. وحقق «الإثمار القابضة» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 1.48%

سوق أبوظبي

ضغط على سوق العاصمة انخفاض قطاع البنوك 0.23% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.22% و«أبوظبي التجاري» 0.39% و«أبوظبي الإسلامي» 0.53%، ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 1.37% متأثراً بتراجع «اتصالات» 1.38% و«الياه سات» 1.15%، وتراجع قطاع الطاقة 0.94% نتيجة انخفاض «دانة غاز» 2.78% و«طاقة» 0.76%. وهبط قطاع الاستثمار 0.44% مع تراجع «الواحة كابيتال» 1.08% و«ألفا ظبي» 1.49%، فيما ارتفع «إشراق» 0.3%.

تزعم «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 378.5 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» بنحو 378.08 مليون درهم.

إفصاحات

* أكدت شركة أرامكس، أنها تجري محادثات مع مساهمي شركة «إم إن جي كارجو» التركية، حول الاستحواذ المحتمل عليها، ولكن هذه المحادثات ما زالت في مرحلة التقييم الأولى، وأن القيمة الإجمالية للصفقة لم يتم الاتفاق عليها بعد. كما أعلنت الشركة عن تعيين كل من محمد ألخص، كمدير تنفيذي للعمليات لأرامكس لوجيستكس، وعلاء السعودي بمنصب المدير التنفيذي للعمليات لأرامكس إكسبرس.

* استحوذت شركة الأغذية المتحدة على أصول شركة ستراتوس للتجارة العامة، وشركة بال لتجارة المواد الغذائية والمشروبات، لتصبح الشركة الموزع الحصري لمنتجات الشركتين في الإمارات والخليج.

* أفادت الشركة الوطنية الدولية القابضة، بأنه لا توجد أي تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على سعر سهم الشركة.

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