«كابيتال بنك» تستعين بخدمات الروبوت «بيبر»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة بروڤن سولوشن، أحد مشاريع بروڤن العربية، عن اختيار كابيتال بنك – أحد المؤسسات المالية في الأردن - شركة بروڤن سولوشن لتعزيز ابتكاراته الرقمية ودعم تواجده البارز في القطاع المصرفي. ويذكر أن بروڤن سولوشن تقدم الحلول التي تقوم بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الروبوتات والواقع الافتراضي والمعزز.

ومن خلال المشروع، توفر الشركة التقنية المتقدمة نظامها لإدارة الروبوتات وحلولها المتطورة PRoMS لدعم نجاح العملاء وتحسين العمليات المصرفية في عدد من المجالات.

ويهدف المشروع إلى توفير نظام آمن وموثوق للعملاء من خلال الاستفادة من برمجيات PRoMS التي تقدمها شركة بروڤن سولوشن. ويتضمن ذلك استخدام «بيبر» – الروبوت الشبيه بالبشر - ليكون أحد أفراد فريق الخدمات المصرفية للأفراد.

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