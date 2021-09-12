«ريسبونس بلس» نحو إدراج أسهمها في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «ريسبونس بلس»، مركز برجيل الطبي (ياس مول) سابقاً، عزمها إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مشيرة إلى أن رأسمالها يبلغ 200 مليون درهم موزع على 200 مليون سهم بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم.

وأوضحت الشركة أنها تأسست في إمارة أبوظبي عام 2015 كشركة قابضة متخصصة في الاستثمار والإدارة في قطاع الرعاية الصحية، كشركة تابعة لشركة «في بي اس هيلث كير»، والتي تعد واحدة من أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية الخاصة المتكاملة في الشرق الأوسط، حيث تدير حالياً 260 عيادة ميدانية وتدير أكبر أسطول خاص من سيارات إسعاف أبوظبي.

وتدير شركة «في بي اس» عدد 24 مستشفى تشغيلياً وأكثر من 125 مركزاً طبياً وتوفر دعماً للخدمات الطبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والهند. ومن خلال المجموعة توفر «ريسبونس بلس» الأطباء والممرضات والمسعفين وكذلك الخدمات الطبية المساعدة لصناعات النفط والغاز والفاعليات والمؤسسات التعليمية والمطارات والموانئ البحرية.

وأوضحت الشركة أنها قادرة على تخطيط وتنفيذ عمليات الإجلاء الطبي وإعادة المرضى من دولة الإمارات إلى أي دولة في العالم، واستعادتهم من أي مكان في العالم لتلقي العلاج في دولة الإمارات بفضل فرق خدمات الطوارئ الطبية متعددة الجنسيات التي توفرها الشركة.

وحققت الشركة أرباحاً صافية بنحو 12.5 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بخسائر قدرها 2.51 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

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