"سحاب" تحصد جائزة "حلول التحول الرقمي من"جلوبال بزنس أوتلوك" العالمية

المصدر: الشارقة – البيان

فازت شركة سحاب للحلول الذكية بجائزة "حلول التحول الرقمي الأكثر ابتكاراً للقطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة"، ضمن قائمة جوائز "جلوبال بزنس أوتلوك" العالمية (Global Business Outlook)، وذلك تقديراً لتميز الشركة ومساهماتها في استحداث مشاريع عملية لمؤسسات من القطاعين العام والخاص تدعم استراتيجيات التحول الرقمي.

واعتمد منظمو الجائزة، في اختيار الشركة الفائزة على عملية تحكيم شفافة، قيّمت خلالها مشاريع رقمية ناجحة وابتكارات ملهمة للمرشحين، وقاست دورها في خلق تأثيرات مجتمعية واقتصادية إيجابية تتماشى مع استراتيجيات الجهات الحكومية للارتقاء بجودة حياة السكان وتيسير إتمام معاملاتهم بآليات سهلة وآمنة.

وتضمنت معايير الجائزة دراسة أفضل السبل التي يتكيف من خلالها المرشحون مع التغيرات السريعة التي حدثت في مجال التكنولوجيا، ومدى قدرتهم على الاستفادة منها وتوظيفها في ترسيخ الحلول الذكية محليًا وإقليميًا.

واعتبر أمين الزرعوني، المدير التنفيذي لشركة سحاب للحلول الذكية، أن فوز الشركة جاء نتيجة لاعتمادها على توظيف الابتكار والإبداع في مجال الحلول الذكية التي تتماشى مع أهداف التحول الرقمي في إمارة الشارقة، والموجهة نحو المزيد من التطوير الذي يستهدف الارتقاء بالخدمات التي تقدمها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز