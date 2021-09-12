"سيرفيو" تفوز بعقد خدمات مرافق "برج عائض" في الجداف بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

فازت "سيرفيو"، الشركة الرائدة في مجال إدارة المرافق بدولة الإمارات وإحدى الشركات التابعة لـ"الاتحاد العقارية ش.م.ع"، مؤخراً بعقد جديد لتقديم محفظة متكاملة من الخدمات لـ"مجموعة عائض حسين بن دعجم" التي تعتبر الجهة المالكة للعديد من العقارات الراقية في إمارة دبي. وبموجب الاتفاقية، ستتولى "سيرفيو إسنشيالز" مسؤولية خدمات إدارة المرافق ضمن "برج عائض" السكني على مدى ثلاث سنوات.

وتلتزم "سيرفيو" بتلبية كافة احتياجات إدارة المرافق ضمن المبنى السكني الواقع في قلب منطقة الجداف في دبي، بما فيها خدمات الإنقاذ في المسابح والتنظيف وخدمات "الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية" وغيرها. وتهدف الاتفاقية بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على العقار بحالة ممتازة، مع ضمان استفادة السكان من أفضل مستويات الصيانة والتمتع بأعلى معايير المعيشة وأسلوب الحياة الراقي في الإمارة.

وقال غاري ريدر، مدير عام شركة "سيرفيو": "نسعى قدماً إلى توفير أفضل الحلول المبتكرة والخدمات المتكاملة في إدارة المرافق، بما يتماشى مع الاحتياجات الخاصة لقاعدة عملائنا. ويسعدنا أن ندعم "مجموعة عائض حسين بن دعجم العقارية" في جهودها الرامية إلى الحفاظ على سلامة وأمن وصيانة برج "عائض". واستناداً إلى العروض المتخصصة لـ "سيرفيو إسنشيالز"، كلنا ثقة بقدرتنا على توفير خدمات عالية المستوى تفوق تطلعات السكان. وتكمن أهمية الاتفاقية المشتركة في كونها دفعة قوية لمساعينا الرامية إلى تحقيق هدفنا المتمثل في تعزيز حضورنا القوي في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمثل فرصة هامة لإبراز الخبرات العالية لفريق عملنا والإمكانات المتقدمة التي تعزز كفاءتنا في تقديم مستوى عالية من جودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا، والتي تمثل بدورها دعامة أساسية للمساهمة في تعزيز مكانة "برج عائض" كمبنىَ سكني آمن يمثل وجهة مثالية للتمتع بأسلوب حياة متميز. ونحن متفائلون حيال بناء علاقات استراتيجية أكثر نجاحاً في المستقبل، في الوقت الذي نواصل فيه رفد الأسواق الإقليمية بخدمات ذات مستوى عالمي وتحقيق أعلى معدلات رضا وسعادة العملاء."

وتركّز "مجموعة عائض حسين بن دعجم العقارية"، وهي شركة خاصة تتخذ من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية مقراً لها، جهودها على امتلاك وتطوير وإدارة المشاريع العقارية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، بما في ذلك "برج عائض" الذي يوفر استوديوهات وشققًا سكنية بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث وأربع غرف نوم مع أعلى وسائل الراحة والأمان. ويعدّ المطوّر العقاري تابعاً لـ "مجموعة عائض بن دعجم" الرائدة في مجال النقل والتجارة والتطوير العقاري. وبدأت المجموعة أعمالها في مدينة جدة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتدخل أسواق الإمارات محققةً نجاحاً لافتاً في الاستحواذ على العديد من العقارات البارزة، إلى جانب تطوير عقارات جديدة لا سيّما في إمارتي دبي والشارقة.

وتعليقاً على الشراكة الاستراتيجية، قال زياد دعجم، نائب الرئيس لإدارة المشاريع والمشتريات في "مجموعة عائض حسين بن دعجم": "نحرص في "مجموعة عائض حسين بن دعجم" دوماً على التعاون مع أفضل مزودي خدمات إدارة المرافق والذين تجمعنا بهم رؤى مشتركة في تطبيق أعلى المعايير المتبعة في مجال الجودة والأمن والسلامة. وكلنا ثقة بأنّ تكليف "سيرفيو" بتلبية كافة احتياجات إدارة المرافق في "برج عائض" سيمثل إضافة هامة لتطلعاتنا المشتركة، لا سيّما على صعيد مساعدتنا في الارتقاء بكفاءة وجودة وتميز خدماتنا وتحسين مستويات الصيانة والنجاح التشغيلي. وباعتبارها الشركة الحصرية المسؤولة عن توفير خدمات إدارة المرافق، سنعمل مع "سيرفيو" جنباً إلى جنب لتزويد أفضل مستويات المعيشة ضمن بيئة سكنية رفيعة المستوى في دولة الإمارات. ويشرفنا التعاون مع اسم رائد في عالم إدارة المرافق مثل "سيرفيو"، ونتطلع قدماً إلى توفير خدمات الصيانة الممتازة لـ "برج عائض" تحت إدارة وإشراف فريق عملها من نخبة المختصين."

ويجدر الذكر بأنّ "سيرفيو إسنشيالز" تضم "هوم إسينشالز"، وهو القسم المسؤول عن تقديم مجموعة من خدمات إدارة المرافق مثل الصيانة السنوية والتنظيف وأتمتة المنزل. كما تضم تحت مظلتها أيضاً العديد من القطاعات الأخرى مثل "بيزنس إسينشالز" الذي يلبي الاحتياجات المخصصة للعملاء، و"ريتيل إسينشالز" الذي يوفر التسهيلات المتنقلة للكيانات المستقلة أو الفرعية.

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