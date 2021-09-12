"خيند" تعزز حصتها في سوق الإضاءة في الامارات

المصدر: دبي- البيان

سجلت شركة خيند القابضة بيرهاد، التي تحتفل بالذكرى الستين لتأسيسها هذا العام، قفزة بنسبة 31.88 % في إيرادات خط الإنتاج لتصل إلى 478.99 مليون رينغيت ماليزي (418.86 مليون درهم) في عام 2020، ارتفاعًا من 363.20 مليون رينغيت ماليزي (317.61 مليون درهم) في عام 2019؛

وفقًا لتقرير آخر صادر عن أبحاث السوق المتحالفة، فإن حجم سوق الإضاءة الصناعية والتجارية من الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) في أوروبا والشرق الأوسط بلغت قيمته 6.03 مليار دولار في عام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 21.96 مليار دولار بحلول عام 2026، معدل نمو سنوي مركب قدره 17.2 % من 2019 إلى 2026.

تعمل شركة خيند، وهي شركة عالمية لتصنيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات الاستهلاكية ومزودة للحلول الذكية للتبريد والإضاءة، على توسيع منتجات الإضاءة المبتكرة والموفرة للطاقة والتي ستساعد في تقليل استهلاك الطاقة والبصمة البيئية بالإضافة إلى خدمة العدد المتزايد من المنازل الجديدة التي يتم تسليمها.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يتم فيه تسليم 41 ألف شقة وفيلا جديدة في دبي و15 ألف في أبو ظبي في عام 2021، وفقًا لشركة الاستشارات العقارية أستيكو. ومن المرجح أيضًا أن يشهد السوق 1.5 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية الإضافية هذا العام، وهو رقم يمكن أن يرتفع إذا استأنفت المشاريع التي تم تعليقها أو تأجيلها العام الماضي النشاط.

وقال جوس بول سي جيه، مدير العمليات الأول ورئيس وحدة إدارة الأعمال في شركة خيند الشرق الأوسط وأفريقيا: "مع نمو السوق في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب تسليم العقارات السكنية والتجارية والتجزئة والضيافة الجديدة، قمنا في خيند أيضًا بتطوير مجموعة الإضاءة الموفرة للطاقة لمساعدة عملائنا في الشرق الأوسط.

"سيساعد الجيل التالي من منتجات الإضاءة المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة أصحاب العقارات على توفير المال على مدى دورة حياة العقارات مع إطالة العمر والضمان وتكلفة صيانة أقل، مدعومة بخدمات العملاء الممتازة."

انتقلت شركة خيند الشرق الأوسط، التي تعتني بتطور السوق للعلامة التجارية في 15 سوقًا رئيسيًا في جميع أنحاء المنطقة، مؤخرًا إلى مكتب رئيسي إقليمي أكبر لزيادة حضور العلامة التجارية وتعزيز سوق الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية المتنامي في المنطقة.

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