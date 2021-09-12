«في إم وير» تدعم فريق إدارتها برئيس تنفيذي للتكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت اليوم شركة «في إم وير» المتخصصة في ابتكارات برمجيات قطاع المؤسسات عن تعيينها كيت كولبيرت في منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا.

وقد انضمّ كولبيرت إلى فريق «في إم وير» عام 2003 مسؤولاً تقنياً عن إنشاء وتطوير وتقديم مزايا مثل vMotion وStorage vMotion ضمن منصة vSphere من «في إم وير». وشغل في فترة عمله لدى «في إم وير» عدّة مناصب منها الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا حوسبة السّحاب، والمدير العام لوحدة أعمال تطبيقات حوسبة السّحاب من «في إم وير»، والرئيس التنفيذي لتكنولوجيا حوسبة المستخدم النهائي، ومسؤول هندسة وتصميم باقة vRealize للعمليات من «في إم وير».

وسيتولى كولبيرت في منصبه الجديد مسؤولية صوغ الرؤية التقنية للشركة، وتحوّل إلى مؤسسة بحث وتطوير مقابل الاشتراك وبالاعتماد على حوسبة السّحاب. كما ستشمل مهامه الإشراف على تعزيز جهود البحث والتطوير، ومتابعة فريق هندسة الخدمات لدى «في إم وير»، وفريق التصميم/ تجربة المستخدم، إضافة إلى التزامات الشركة بالبيئة، والحوكمة، والمجتمع.

وبهذه المناسبة، قال راجو راجورام، الرئيس التنفيذي لدى «في إم وير»:«إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحّب بتولي كيت منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى في إم وير. إن شغف كيت بالتكنولوجيا وخبرته العملية فيها إلى جانب مهاراته القيادية سوف تلعب جميعاً دوراً بالغ الأهمية في دفع آليات الابتكار والتطوير قُدماً».

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