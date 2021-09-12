«مشاريع سالم الموسى» تكرم 15 مستفيداً من برنامجها للتدريب الداخلي

المصدر: دبي- البيان

اختتمت مؤخراً «مشاريع سالم أحمد الموسى»، إحدى أبرز مجموعات الأعمال الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، برنامجها للتدريب الداخلي بتنظيم احتفالية لتكريم المستفيدين من هذا البرنامج من الفئة الشابة.

ويعتبر برنامج التدريب الداخلي إحدى المبادرات التي تنفذها المجموعة في إطار التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، وشهدت نسخة هذا العام من البرنامج مشاركة 15 طالباً ضمن عددٍ من التخصصات، بما فيها تكنولوجيا المعلومات؛ والتسويق؛ والمحاسبة؛ وإدارة الجودة.

وتمحور البرنامج حول تعزيز مهارات وخبرات جيل الشباب وإثراء معرفتهم في مجالات متعددة تماشياً مع النهج الذي تتبناه «مشاريع سالم أحمد الموسى» لدعم وتمكين الكفاءات الشابة. وتم تصميم البرنامج بطريقة تضمن اكتساب المشاركين لمهاراتٍ جديدة تسهم في تطوير مساراتهم المهنية المستقبلية.

وقال سالم أحمد الموسى، رئيس مجلس إدارة «مشاريع سالم أحمد الموسى»: «نحرص في المجموعة على تنفيذ المبادرات والبرامج التي تدعم جيل الشباب وتعزز إمكاناتهم وقدراتهم، ونسعى إلى تزويدهم بالخبرة العملية في مواقع العمل الفعلية بما يفتح أمامهم المزيد من الآفاق للتطور مهنياً بعد التخرج من المؤسسات التعليمية. وقد مَنح البرنامج للمشاركين فرصة اكتشاف مكامن قوتهم وصقل مهاراتهم ومواهبهم، وأسهم في ترسيخ ثقتهم بأنفسهم من خلال الاختبار العملي لإمكاناتهم في بيئة العمل.»

وأضاف الموسى: «يعكس نجاح برنامجنا للتدريب الداخلي التزام مشاريع سالم أحمد الموسى بالارتقاء بتنافسية الكفاءات الشابة عالمياً وتمكينها من تحقيق الاستفادة المُثلى من الـتأهيل الأكاديمي. وأود أن أتوجه بالتهنئة لدفعة خريجي النسخة الأخيرة من البرنامج والبالغ عددهم 15، وأشيد بتفانيهم والتزامهم وتميُّزهم».

جدير بالذكر أن «مشاريع سالم أحمد الموسى» تمضي قُدُماً في تنفيذ مبادرات وبرامج التدريب الداخلي سعياً لدعم الطلاب وتنمية مهاراتهم، وتعزيز مستوى تأهيلهم وثقتهم بأنفسهم لتمكنيهم من لعب دورهم المحوري في نماء الدولة وتقدمها باعتبارهم قادة المستقبل.

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