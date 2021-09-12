ميركاتو يعزز خيارات المتسوقين بعلامات تجارية ومتاجر راقية

المصدر: دبي - البيان

افتتح مركز ميركاتو للتسوق أخيراً العديد من المتاجر والعلامات التجارية الراقية، إذ يواصل أول مركز تسوق بطابع إيطالي في الإمارات، والشرق الأوسط والوجهة الأبرز للتسوق والترفيه والحياة العصرية توسعة خيارات التسوق؛ فقد أعلن المركز عن افتتاح العديد من العلامات التجارية الجديدة انطلاقاً من التزام المركز المتواصل متابعة العمل على ترسيخ مكانته أفضل وجهة للتسوق وقضاء أجمل الأوقات للمقيمين والسياح في دبي.

وقالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو وتاون سنتر جميرا: «يسعدنا أن نرحب بالمتاجر والعلامات التجارية المتميزة في ميركاتو و تاون سنتر جميرا حيث نسعى باستمرار لتعزيز الخيارات العديدة و الغنية للمتسوقين من متاجر التسوق والترفيه العصرية، ونحرص من خلال استراتيجيتنا على تقديم عروض وتجارب جديدة لزوارنا تؤكد رؤيتنا لخلق لحظات لا تنسى للجميع».

وتم مؤخراَ افتتاح العديد من المتاجر في ميركاتو، مثل علامة الأزياء النسائية «ميزون كلاد» إذ تقدم تشكيلة واسعة من الملابس النسائية وملابس الأطفال من أشهر الماركات العالمية، و علامة «سوبر دراي» حيث الملابس النسائية و الرجالية العصرية، أما السيدات ما عليهم سوى زيارة ميزون موناكو ليتألقوا بأحدث الإطلالات العصرية، و لكل من يبحث عن اقتناء أفضل منتجات العناية بالجسم والبشرة سوف يجدون كل ما يتمنون في «باث أند بودي وركس» أما ماركات ملابس السباحة العالمية تجدونها في ساند دولار.

وهناك متاجر آخرى مثل متجر بيردز اند بييز لملابس الأطفال الفرنسية و صيدلية ابن سينا و أرجان أويل للشعر ومركز خدمة دو و أر إم كيدز المتخصص بحلاقة الشعر للأطفال و مكتبة بوردرز و بيبر شيس حيث الأدوات المكتبية المذهلة ودفاتر جميلة وبطاقات تهنئة فريدة وهدايا مميزة.

يواصل كلا المركزين ميركاتو و تاون سنتر تلبية أذواق الزوار واحتياجاتهم حيث سيتم قريباَ افتتاح مطعم ذا داتشز، و متجر ذا ليتل ثينجس للأطفال و الأنصاري للصرافة و متجر بيو لينك لمنتجات التجميل المصنوعة من العسل الطبيعي ومركز رويالتي للتجميل بالليزر.

ندعو زوار ميركاتو و تاون سنتر جميرا حاملي بطاقات برامج الإمتيازات الحكومية التالية: إسعاد، فزعة، سعادة و حماة الوطن زيارة موقعنا الإلكتروني للإطلاع على الخصومات والعروض الخاصة بهذه البرامج في متاجر ميركاتو وتاون سنتر جميرا.

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