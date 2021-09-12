غرفة عجمان تنظم «دورة كتابة التقارير والمراسلات الاحترافية» لموظفيها

المصدر: عجمان – البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان «دورة كتابة التقارير والمراسلات الاحترافية» لموظفي الغرفة من مختلف الإدارات والأقسام، بهدف تنمية وتطوير مهارات الموظفين وترسيخ دورهم الوظيفي.

وسلطت الدورة التي شارك فيها 15 موظفاً، الضوء على تنمية مهارات الموظفين في مجال الكتابة الإدارية، سعياً نحو تمكينهم من إعداد التقارير والرسائل والمذكرات وإعداد محاضر الاجتماعات وصياغتها بالشكل الأمثل، إلى جانب سبل التعامل مع المصطلحات الفنية وتحديد الأخطاء الشائعة وعرضها بصورة سليمة بما يخدم العملية الإدارية في المؤسسة.

كما تهدف الدورة إلى تزويد الموظفين بمهارات صياغة البيانات والمعلومات بشكل تقرير. وسبل وضع التقارير السنوية الدورية المتضمنة نقاط الخلل والتحديات ووضع المقترحات لحلها.

وتناولت الدورة التي قدمها المدرب أحمد ذيب، من شركة «كريتيكال إينوفيشن» المنفذة للدورة، محاور عدة شملت: طبيعة الاتصالات الإدارية ومفهومها وأنواع الاتصالات الإدارية وأهميتها في العمل الإداري، إلى جانب الكتابة الإدارية وسماتها ومعوقات الكتابة الفعّالة ومفهوم وتعريف ووظيفة التقرير الإداري بالإضافة إلى تعريف المذكرات وأنواعها وأجزائها.‏

وأكدت خولة خلفان، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الغرفة، حرص غرفة عجمان على تعزيز الجهود الرامية إلى دعم الموظفين وتطوير خبراتهم وكفاءتهم في مختلف المجالات، من خلال إعداد برامج تدريبية متكاملة على مدار العام تهدف إلى تزويدهم بجميع الخبرات والمهارات اللازمة لتطوير منظومة العمل وترسيخ مفهوم الابتكار.

وأوضحت أن «دورة كتابة التقارير والمراسلات الاحترافية» ستسهم في صقل مهارات الكتابة الإدارية لدى المشاركين لإعداد التقارير والرسائل والمذكرات وإعداد محاضر الاجتماعات وصياغتها وعرضها بصورة سليمة بما يخدم تطوير العملية الإدارية في الغرفة.

وشهدت الدورة عرض نماذج لتقارير ومناقشتها، إلى جانب مناقشة التطبيق العملي لإعداد التقارير والمراسلات مع الموظفين.

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