منصور بن محمد يفتتح " الخمسة الكبار"

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

افتتح سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، فعاليات الدورة الـ42 لمعرض «الخمسة الكبار» المتخصص في قطاع البناء والتشييد والأكبر من نوعه في المنطقة والذي يستمر

حتى 15 سبتمبر الحالي على أرض مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 1200 جهة عارضة من 50 دولة.

ويترقب العاملون في القطاع من المهندسين والمعماريين والمقاولين ومديري المشاريع وخبراء قطاع البناء والتشييد من المنطقة والعالم انعقاد "الخمسة الكبار" كونه الحدث الوحيد من نوعه الذي ينعقد في هذا القطاع خلال عام 2021 .

ويستهدف المعرض في دورته الحديدة تسريع نمو سوق المقاولات وتعافي قطاع البناء والتشييد بعد جائحة كورونا ويناقش التحديات والحلول التي يواجهها القطاع. وتشهد دورة هذا العام انطلاق قمة «الخمسة الكبار» العالمية لقادة قطاع البناء، وستسلط الضوء على آخر التطورات الحيوية والفرص المتاحة على المدى الطويل.

ويشهد المعرض أجواء تنافسية، تصاحب عرض المنتجات والحلول التقنية في قطاع البناء والتشييد.

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