الخمسون الثانية توفر بيئة مثالية للمبدعين الإمارات والشركات الناشئة متلازمة نجاح دائمة

المصدر: (دبي- سيد صالح)

تحتضن الإمارات عشرات آلاف الشركات في مختلف القطاعات، حيث نجحت في تأمين المناخ المناسب لنمو الأعمال والتوسع. وخلال العقدين الماضيين وفرت الدولة المزيد من المزايا لانطلاق الشركات الناشئة مواكبة لثورة الاتصالات حتى غدت اليوم مقراً لتلك الشركات التي تأسست على أرضها وانطلق منها الكثير للعالمية. ومع انطلاقة الخمسين الثانية للإمارات، تتبنى الحكومة سياسة تقديم المزيد من المزايا والتسهيلات لأصحاب المواهب والعقول من مختلف الجنسيات لتأسيس شركاتهم في الإمارات والدخول في تنافسية عالمية وسط بيئة مثالية للمبدعين. في التقرير التالي تقدم «البيان» لمجموعة من الشركات الناشئة التي تأسست ونحجت وتوسعت انطلاقاً من الدولة.

«إنستا شوب».. توصيل منتجات البقالة

بعد العمل في دبي كمدير لمعلومات التسويق، قرر رائد الأعمال اليوناني، جون تسيوريس، أن يستفيد من النظام البيئي الصديق للشركات الناشئة في دبي، وبادر لتأسيس مشروعه الخاص «انستاشوب»، شركة توصيل منتجات البقالة حسب الطلب عبر الإنترنت.

وبعد ذلك بخمس سنوات، بيعت المنصة إلى «دليفري هيرو»، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات التوصيل ومقرها برلين، مقابل 360 مليون دولار، لتكون الصفقة بذلك واحدة من أكبر صفقات بيع الشركات الناشئة في المنطقة. ويخدم تطبيق «انستاشوب»

«ذا سيوتابل وومان».. تصميم أزياء عصرية

حققت مصممة الأزياء المقيمة في لبنان، أروى البناوي، والتي تحمل الجنسية السعودية، نجاحاً هائلاً منذ أن دشنت علامتها التجارية، «ذا سيوتابل وومان» في 2015، وهو نجاح مُستحَق عن جدارة. وتُصمم البناوي أزياء عصرية خصيصاً لتناسب المرأة العصرية، ونجحت في تحقيق الانتشار على المستوى العالمي. كما نجحت البناوي في التعاون مع علامات تجارية معروفة عالمياً مثل «لايفز»، «بيبسي كو»، وأخيراً «أديداس». واشتهرت المصممة الشابة بتمكين المرأة وإيصال الثقافة العربية من خلال علامتها التجارية إلى مختلف الأسواق العالمية.

«يلاكومبير».. مقارنة تكاليف الخدمات المالية

«يلاكومبير» شركة ناشئة أسسها جون ريتشاردز، وهي متخصصة في مجال التقنية المالية «فينتك» تعمل كموقع للمقارنة بين تكاليف الخدمات المالية. يصل مجال خدمات الشركة إلى نطاق واسع من العملاء، ولها أنشطة في 9 دول عبر منطقة الشرق الأوسط ونجحت في توفير آلاف الدولارات سنوياً لعملائها في منتجاتهم المالية المتنوعة. وبات بإمكان عملاء «يلاكومبير» المقارنة حتى بين أسعار التأمين على منازلهم. وحصلت «يلاكومبير» أخيراً على استثمارات هائلة، بلغت قيمتها الإجمالية 21 مليون دولار، من 7 جهات استثمارية مختلفة.

«نابيش».. توفير خدمات التوظيف

«نابيش» شركة ناشئة إماراتية متخصصة في خدمات التوظيف أسستها لولو خازن، وتُشغّل سوقاً شبكية للأفراد أصحاب المهارات المتطلعين إلى العثور على وظيفة في المنطقة. تُغطي «نابيش» مجالاً واسع النطاق من قطاعات التوظيف، تشمل التعليم، التقنية، التمويل وقطاعات أخرى، ما يتيح للأفراد الموهوبين إبراز مهاراتهم وخبراتهم على النحو الذي يساعدهم في إيجاد عمل. ثمة مجموعة من الفرص المُتاحة عبر المنصة أيضاً للعمل في مشروعات. حصلت «نابيش» على استثمار خارجي جيد بلغت قيمته 1.5 مليون دولار من «دي تك فنتشرز».

«ذا لاكشري كلوزيت».. اقتناء أزياء بتصميم مشاهير

«ذا لاكشري كلوزيت» لمؤسسها كونال كابور منصة تجارية في الإمارات تتيح لعملائها اقتناء أزياء من إبداع مصممين مشاهير بأسعار مناسبة. وتحقق المنصة ذلك من خلال نموذجها السوقي الذي يتيح لمستخدمي المنصة بيع ملابسهم المملوكة لهم مسبقة إلى أشخاص آخرين عبر المنصة، ما يجعل منها «ئي باي» السلع الفاخرة. وتبلغ قيمة الاستثمارات التي حصلت عليها «ذا لاكشري كلوزيت» حتى الآن 18.1 مليون دولار في صورة تمويل استثماري من 13 مستثمراً مختلفاً. وتنشط الشركة أيضاً في سوق صفقات الاستحواذ.

«ريزيرف أوت».. حجز المطعم بسرعة

«ريزيرف أوت» لمؤسسها خليل شديد، شركة ناشئة ثورية حيث تساعد المطاعم والمستهلكين على السواء، من خلال البحث عن المطاعم الواقعة في نطاق شبكات المستهلكين والحجز فيها بسرعة وفي الزمن الفعلي. وعلاوة على ذلك، فإن استخدام «ريزيرف أوت» مجاني تماماً، ما يستقطب المزيد من المستخدمين إليها. لم تعد مضطراً بعد الآن إلى المعاناة من ذلك الحرج المعتاد عند حجز مطعم للاحتفال بعيد ميلادك. وتلقت «ريزيرف أوت» أخيراً 5.4 ملايين دولار في صورة استثمار خارجي من أربعة مستثمرين، من بينهم «سافور فنتشرز» و«آي مينا جروب».

«ووشمين».. توفير خدمات تنظيف الملابس

«ووشمين»، شركة ناشئة في دبي أسسها جاد حلوي ورامي شعر تتخصص في خدمات التنظيف ومغاسل الملابس، وجمعت تمويلاً قيمته 6.2 ملايين دولار. قادت «أدد فنتشر»، وهي شركة عالمية نتاج مشروع مشترك يقع مقره الرئيسي في روسيا، وسبق لها تمويل شركة ناشئة أخرى في دبي سابقاً، دورة التمويل، كما شاركت فيه أيضاً شركة «هنكل» الألمانية الرائدة في مجال السلع الاستهلاكية، «سيدار موندي فنتشرز» و«بي أند يو بارتنرز» اللبنانيتين، و«كلارا فنتشرز» الإماراتية. وبعد هذه الدورة، ارتفعت قيمة الاستثمارات الإجمالية التي حصلت عليها «ووشمين» إلى 7.8 ملايين دولار.

«كيوكوب».. توفير احتياجات تجار التجزئة

«كيوكوب» شركة ناشئة متخصصة في إدارة سلاسل الإمداد وتوصيل احتياجات تجار التجزئة والمطاعم التي تطلب كميات كبيرة في يوم الطلب نفسه أسسها كل من باسل الكوسا، داني هوكنز، فيديريكو فيرارو، رامي إدريس، وتيم لينسن. وتتيح خدمة رائعة للشركات للعمل بأقصى طاقاتها، حيث تتوافر لديها دوماً كل الخامات التي تحتاجها. وحظيت «كيوكوب» بدعم سخي من جانب المستثمرين، الأمر الذي يسلط الضوء على قوة نموذجها التجاري وفريق الإدارة لديها. وتُقدر قيمة الاستثمارات في الشركة حالياً 47.5 مليون دولار، ضختها 8 جهات استثمارية، منها «دليفري هيرو».

«إيكار».. استئجار السيارة المناسبة

«إيكار» أول وأكبر شركة للنقل الذاتي في المنطقة أسسها رافي بوساري وفيلهلم هيدبرج في 2016، بهدف تزويد عملائهما بتجربة مريحة، مرنة وانسيابية. وعليه، طورا تطبيقاً يوفر لمستخدميه إمكانية الدخول حسب طلبهم إلى شبكة مكونة من الآف المركبات، وذلك عبر تطبيق «إيكار» على هواتفهم الذكية، والذي يتسم بكونه صديقاً للمستخدمين.

مع «إيكار»، يختار المستخدمون ما إذا كانوا يرغبون بالسداد مقابل الدقيقة، الساعة، اليوم، أو بصفة أسبوعية أو حتى شهرية، ذلك أنها تخفض أسعار خدماتها إلى 60 فلساً للدقيقة. وللمزيد من التبسيط في تجربة عملائها، تتيح «إيكار» لهم استقلال سياراتها المُستأجرة ومغادرتها في أي موقع وأي وقت. وفي حال عدم رضا العميل عن السيارة المُستأجرة، يمكنه استبدالها أو ترقيتها متى شاء.

«أليمنتور».. تحسين المهارات في مختلف المجالات

تأسست منصة «أليمنتور» للتعلم باستخدام الفيديو عبر الإنترنت عام 2016، على أيدي إيهاب فكري، إبراهيم كامل، عبد الرحمن فهمي، هشام هيكل، وحسني خفاش. وتوفر المنصة لمستخدميها مناهج تعليمية حصرية ومحادثات باللغتين العربية والإنجليزية عبر الفيديو لمساعدتهم في التعلم وتحسين مهاراتهم في مجالات مختلفة تشمل الصحة، التقنية، المجالات الإنسانية، ريادة وإدارة الأعمال.

حققت «أليمنتور» تقدماً جيداً خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بتدبير التمويل، حيث حصلت على 8 ملايين دولار من 4 مستثمرين، من بينهم شركتا «سواري فنتشر» و«إنديور كابيتال». وبدعم ونمو قويين خلال الأعوام الماضية، تستعد «أليمنتور» للانتقال إلى مرحلة جديدة من النجاح في 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز