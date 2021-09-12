الهند وروسيا والسعودية الأكثر رفداً للسياح الدوليين في دبي

المصدر: دبي – عمرو عادل

احتلت دول الهند وروسيا والسعودية صدارة أكثر الأسواق رفداً للسياح الدوليين في دبي خلال الأشهر السبعة الماضية بإجمالي 788 ألف زائر تعادل 27.6% من إجمالي الزوار البالغ 2.850 مليون زائر وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة».وتصدرت الهند الأسواق المُصدرة للزوار الدوليين إلى دبي من يناير وحتى يوليو 2021، بنحو 422 ألف زائر مستحوذة على 15% من إجمالي الزوار تليها روسيا بـ222 ألف زائر، ثم السعودية بـ144 ألف زائر.

وبلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية 128 ألف زائر، وفرنسا 110 آلاف ومصر 105 آلاف.

واحتلت كازاخستان المركز السابع بـ79 ألفاً، ثم أثيوبيا 74 ألفاً وألمانيا 73 ألفاً، فيما حلت عُمان في المركز العاشر بنحو 71 ألف زائر.

مناطق جغرافية

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي أظهرت البيانات أن منطقتي جنوبي آسيا وروسيا ورابطة الدول المستقلة جاءتا في المركز الأول أكبر الأسواق المصدرة لزوار دبي في سبعة الأشهر الأولى من 2021، بعد أن استحوذت على 19% من إجمالي الزوار لكل منهما.

وجاءت أوروبا الغربية في المركز الثاني 17%، والشرق الأوسط وشمالي إفريقيا 14%، ثم منطقتا دول التعاون وإفريقيا 10% لكل منهما، ثم الأمريكتان 7% ومنطقة شمالي وجنوب شرقي آسيا 4%.

ومع عودة استقبال السياحة الدولية في دبي، استقبلت دبي من يوليو 2020 وحتى يوليو 2021 نحو 4.55 ملايين زائر دولي.

الغرف الفندقية

وارتفع عدد ليالي المبيت (الغرف المحجوزة) في فنادق دبي إلى 16.34 مليون ليلة خلال سبعة الأشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 10.74 ملايين ليلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في الإمارة في نهاية يوليو الماضي 129 ألفاً و318 غرفة من مختلف الفئات ضمن 718 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، مقابل 99 ألفاً و388 غرفة من مختلف الفئات ضمن 591 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية في نهاية يوليو 2020.

واستحوذت الفنادق من فئة «5 نجوم» على 35% من إجمالي عدد الغرف بـ44 ألفاً و674 غرفة ضمن 133 منشأة فندقية، تلتها الغرف من فئة 4 نجوم بـ 28% مسجلة 36 ألفاً و702 غرفة فندقية ضمن 166 منشأة.

واستحوذت الفنادق المصنفة من فئة نجمة إلى 3 نجوم على نحو 18%، بسعة 23 ألفاً و622 غرفة فندقية ضمن 232 منشأة فندقية.

واستحوذت الشقق الفندقية متوسطة المستوى على 10% من إجمالي عدد الغرف بنحو 12 ألفاً و966 غرفة ضمن 110 منشآت، فيما استحوذت الشقق الفندقية الفخمة على 9% بنحو 11 ألفاً و354 غرفة ضمن 77 منشأة.

متوسط الإشغال

وساهم ارتفاع الطلب على تجارب الإقامة في فنادق الإمارة بالإضافة إلى فتح الحدود أمام الزوار القادمين من الأسواق العالمية في زيادة معدلات الإشغال في فنادق دبي، إذ بلغت نحو 61% في الأشهر السبعة الأولى من 2021 ما يعزز الثقة بالقطاع، ويؤكد قدرته على استقطاب الضيوف وتوفير تجارب متميزة لهم.

وكانت الشقق الفندقية المتوسطة الأعلى إشغالاً بـ 79%، مقابل 72% للشقق الفخمة ثم للفنادق الصغيرة والمتوسطة (نجمة إلى 3 نجوم) 63% وحققت الفنادق 4 نجوم، و5 نجوم، معدلات إشغال بلغت 60 و53% على الترتيب.

وأظهرت البيانات ارتفاع متوسط إقامة نزلاء فنادق دبي في الأشهر السبعة الأولى 17.5% إلى 4.7 ليالٍ فندقية مقارنة بـ4 ليالٍ فندقية في الفترة ذاتها من 2020.

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة من يناير – يوليو 2021 نحو 369 درهماً مقارنة بـ376 في الفترة المقابلة من العام الماضي 2020.

وزادت إيرادات الغرف المتاحة إلى 225 درهماً في 7 الأشهر الأولى مقارنة بـ194 للفترة ذاتها من 2020.

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