21.8 % قفزة صادرات غرفة دبي في 8 أشهر إلى 147.3 ملياراً

المصدر: دبي- البيان

كشفت غرفة دبي عن نمو صادرات وإعادة صادرات أعضائها بين يناير- أغسطس 21.8% إلى 147.3 مليار درهم مقابل121 ملياراً في الفترة نفسها من 2020.

ولفتت إلى أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال أغسطس سجلت نمواً 43.9% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي وبلغت 21.4 مليار درهم في أغسطس 2021 مقارنة بـ 14.9 مليار درهم في أغسطس 2020، وارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة في أغسطس الماضي 20.8%، ليبلغ عددها 58,154 شهادة مقارنة بـ 48,129 شهادة في يوليو 2021.

متانة الاقتصاد

وأشار حمد مبارك بوعميم، المدير العام لغرفة دبي إلى أن الإحصاءات تظهر قوة ومتانة القطاع التجاري في الإمارة وقدرته العالية على التغلب على التحديات، التي تواجه الاقتصاد العالمي جراء الجائحة معتبراً أن رؤية القيادة الرشيدة وتوصياتها الحكيمة، وتنوع اقتصاد الإمارة شكلا عوامل أساسية في تعافي القطاع واستعادته لدوره الريادي العالمي.

ولفت إلى أن الغرفة تعمل جاهداً بالتعاون مع شبكة شركائها العالميين ومكاتبها الخارجية على دعم أهداف خطة دبي للتجارة الخارجية، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع قيمة تجارة الإمارة إلى تريليوني درهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة معتبراً أن الغرفة تبذل جهوداً مضاعفة للتعريف بالفرص التجارية الخارجية في الأسواق الواعدة ومساعدة أعضاء الغرفة على عقد شراكات تجارية تعزز التنوع الاقتصادي للإمارة وتنافسيتها .

وأضاف حمد بوعميم: «جاء النمو في الأداء التصديري، ونحن على بعد أقل من شهر من انطلاق «إكسبو دبي»، حيث ننظم في الحدث العالمي دبي فعاليات ومنتديات عالمية على غرار المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال والمنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان والمنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية لتحفيز التجارة البينية لشركات دبي، ما يجعل من «إكسبو دبي» منصة لتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الناشئة».

وكشف تقرير غرفة دبي أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى دول التعاون بين يناير- أغسطس سجلت نمواً 16.4% من 68.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2020 إلى 79.6 مليار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2021 وارتفعت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى دول التعاون خلال أغسطس 37% إلى 11.4 مليار درهم.

واستحوذت أسواق دول التعاون على 53% من صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال أغسطس الماضي، حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى ضمن أهم أسواق صادرات الأعضاء.

وسجلت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى أبرز 10 أسواق خارج دول التعاون نمواً خلال الأشهر الثمانية الأولى 31.4% إلى 44.1 مليار درهم مقارنة بـ 33.6 مليار في الفترة نفسها من 2020.

وخلال أغسطس 2021 سجلت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى أبرز 10 أسواق خارج دول مجلس التعاون نمواً 30.3% إلى 6.6 مليارات درهم مقارنة بـ 5.1 مليارات في يوليو 2021 وتصدرت مصر قائمة هذه الأسواق، وسجلت نمواً 27% خلال أغسطس، بقيمة 1.9 مليار درهم مقارنة بـ 1.5 مليار في يوليو 2021.

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