«اقتصادية دبي» تدعم حاملي رخصة تاجر

المصدر: دبي - البيان

تعاون قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي مع «باكمان»، المنصة المعتمدة للتجارة الإلكترونية، لدعم حاملي «رخصة تاجر» الصادرة من اقتصادية دبي والمعنية بترخيص أصحاب الأعمال الحرة من محل الإقامة بدبي وأنشطة الأعمال الإلكترونية التي تدار عبر وسائل التواصل وشبكة الإنترنت، وتمكينهم من دخول عالم التجارة الإلكترونية بأقل التكاليف.

دعم التنافسية

وقال أحمد الشاعر، مدير أول قسم التوعية بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: «نسعى من خلال «رخصة تاجر» إلى تنظيم ممارسة الأعمال وتعزيز التجارة الإلكترونية، الأمر الذي يعكس استراتيجيتنا الرامية إلى سهولة مزاولة الأعمال ودعم القدرة التنافسية التنموية لدبي. وتؤكد شراكتنا مع «باكمان» التزامنا بدعم المشاريع الناشئة من حاملي رخصة التاجر ومساعدتهم على بيع وتسويق منتجاتهم إلكترونياً».

وقال عبد العزيز الملحم، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة «باكمان»: «تسعى الشركة إلى تقديم كل سبل الدعم إلى أصحاب المشاريع المحلية من حاملي رخصة تاجر ولا سيما بعد التغيرات الكبيرة في نموذج أعمال الشركات وتسارع التوجه نحو الخيارات الرقمية بعد الجائحة ».

وأفاد عدنان القاري، شريك مؤسس في باكمان، بأن المنصة توفر لحاملي رخصة تاجر العديد من الخيارات والمزايا وفق باقات اشتراك بأسعار مناسبة للجميع تتضمن: موقعاً إلكترونياً، الدفع إلكترونياً، توصيلاً محلياً، توصيلاً عالمياً، تقرير المبيعات، التخزين والتعبئة، ما يوفر لهم نقلة نوعية نحو عالم التجارة الإلكترونية.

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