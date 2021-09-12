17 ملياراً تجارة مواد البناء والتشييد في «جافزا» 2020

المصدر: دبي - البيان

تسعى المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، التابعة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، عبر مشاركتها في معرض «الخمسة الكبار» إلى تمهيد الطريق أمام قطاع مواد البناء والتشييد، إذ يُعد المعرض، إحدى كبرى الفعاليات المتخصصة في مجال الإنشاءات والمقاولات في الشرق الأوسط.

وتكتسب مشاركة جافزا في معرض «الخمسة الكبار» أهمية استثنائية، إذ ستعرض طيفاً واسعاً من الحلول التي تمكن الأطراف المرتبطة بالصناعة في المنطقة من دخول أسواق جديدة وتنمية أعمالهم. وبفضل قدراتها اللوجستية، نجحت جافزا في دعم أكثر من 3,300 شركة في الإنشاءات، وتمكينها من تداول تجارة إجمالية بلغت 17 مليار درهم عام 2020، ما يشكل 29 % من إجمالي تجارة قطاع الإنشاءات في إمارة دبي.

محركات النمو

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي المدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا: «يعد قطاع مواد البناء والتشييد أحد أهم قطاعات الأعمال في جافزا ومن أبرز محركات النمو، كما أنه المؤشر الرئيس للتنمية والازدهار بالنسبة للدول. ومن المتوقع أن تشهد صناعة مواد البناء والتشييد في دولة الإمارات انتعاشاً ونمواً بنسبة 5.9 % في 2021، بمتوسط نمو 2.0 % حتى 2025.

ونحن على ثقة كبيرة بقدرة جافزا على الإسهام بشكل كبير في زيادة هذه الأرقام وخلق البيئة الأفضل لازدهار شركات القطاع؛ إذ تعد البوابة التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وما يتعدّاها من أقاليم. وعبر مشاركتنا في هذا الحدث، لن نكتفي بفتح آفاق جديدة لنمو الشركات العاملة في هذه الصناعة فحسب، بل سنسعى إلى تمكينها من الوصول إلى أسواق وأقاليم أوسع».

منصة متكاملة

ويعزز ميناء جبل علي قدرات جافزا على الوصول إلى 3.5 مليارات مستهلك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا، ويمكنه التعامل مع جميع أنواع البضائع بما في ذلك البضائع السائبة، من خلال محطة الشحن العام التي تضم 27 رصيفاً، ومساحته التي تزيد على 1.4 مليون متر مربع.

كما أن إمكانات ميناء جبل علي الذي يوفر الربط مع موانئ العالم من خلال أكثر من 180 خطاً ملاحياً، وما يزيد على 80 خدمة ملاحية أسبوعية، تجعله الوجهة المثالية لتصدير واستيراد مواد البناء والمواد الخام الأخرى المستخدمة في الإنشاءات إضافة إلى أن أسعار الشحن البحري التنافسية، ومرونة العمليات التشغيلية، وارتباط الميناء بشبكة كبيرة من الطرق والخطوط البرية، وتوافر العديد من المرافق اللوجستية؛ مثل المستودعات الضخمة، وخدمات المناولة اللوجستية والمخازن المتنوعة، تمنحه ميزة تنافسية استثنائية.

الموقع الاستراتيجي

وفي مشاركتها في معرض «الخمسة الكبار 2021»، ستعرض جافزا أبرز المزايا التي توفرها، وتجعل منها دعامة رئيسة لاقتصاد دولة الإمارات.

فالموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به، والحوافز التي توفرها؛ مثل إتاحة الملكية بنسبة 100 % للشركات، والتخليص الجمركي داخل الموقع، والإعفاء من رسوم الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير، إضافة إلى الحلول الرقمية لبوابة «دبي التجارية»، تساهم جميعها في تعزيز مكانة المنطقة الحرة كي تكون المقر المفضل لكبرى الشركات المحلية والعالمية في قطاع مواد البناء والتشييد؛ ومن أبرزها «دانوب لمواد البناء»، «كوناريس»، و«الإمارات ريبار المحدودة»، و«شنايدر إليكتريك» و«أرسيلور ميتال»، و«تاتا ستيل»، و«باوستيل»، و«سي إن بي إم»، و«ثري إم جلف»، و«كوماتسو»، و«ماكيتا جلف»، وغيرها من الشركات الرائدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز