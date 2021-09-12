«حرة مطار الشارقة» تستعرض القيمة المضافة التي تمنحها للمستثمرين

المصدر: الشارقة - البيان

تُشارك هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، في الدورة الثانية والأربعين من معرض «الخمسة الكبار» (ذا بيغ فايف) المتخصص في قطاع البناء والتشييد. وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها في الحدث العالمي، إلى استعراض خدماتها المتنوعة للمستثمرين والتي جعلتها من أهم المناطق الحرة في المنطقة، عن طريق المزايا الحصرية التي تقدمها في إطار جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير القيمة المضافة التي يسعى إليها المستثمرون فضلاً عن تسليط الضوء على عروضها الرئيسية حيث تقدم المنطقة باقات متنوعة من العروض الحصرية على مكاتب الأعمال ونافذة عمليات واحدة لتعزيز كفاءة الأداء ومنظومة من الخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات قطاع البناء والتشييد.

ترسيخ الإمارة

وقال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي: «إن مشاركة الهيئة في هذا الحدث الأكبر والأكثر نفوذاً في مجال التشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط، يجسد استراتيجيتها التسويقية في سبيل الوصول إلى أبرز الأسواق الدولية الرئيسية، حيث يعد معرض الخمسة الكبار منصة مهمة بالنسبة لنا لتعريف مجتمع الأعمال المحلي والدولي بالفرص المتاحة في المنطقة التي تبرز اليوم كبيئة مثالية حاضنة للاستثمار ومحرك رئيس لاستقطاب رؤوس الأموال، إلى جانب تعزيز مساهمتنا في ترسيخ مكانة الشارقة على الخارطة الاستثمارية، من خلال استعراض ما نقدمه من خدمات متخصصة تمهد الطريق لعقد شراكات واستثمارات جديدة في الإمارة».

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