صناعة البناء الفرنسية تقدم ابتكاراتها الرائدة في البناء والتشطيب

المصدر: دبي - البيان

تشارك 21 شركة فرنسية في معرض «الخمسة الكبار»، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع البناء تحولاً كبيراً في كل من مجالات الرقمنة، الطاقة والبيئة. وتأتي المشاركة الفرنسية تحت شعار الابتكار. وعلى مدى 4 أيام، سوف تستعرض الشركات الفرنسية هذه القضايا الرئيسية من خلال تقديم حلول مثل مراقبة الولوج، إدارة استهلاك المياه ومنع التسريب، إدارة المرافق، نمذجة معلومات البناء، الهياكل الخضراء والمتصلة في المناطق الحضرية.

مراجعة شاملة

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «إننا نتطلع إلى الشراكة مع المزيد من الموردين الأوروبيين الأفضل في فئتهم، وبشكل خاص مع العديد من فرنسا. فمن خلال مراجعاتنا الشاملة لأفضل الموردين في العالم، نهدف إلى تقديم ما يتجاوز وعودنا للمستثمرين الكرام والمستخدمين النهائيين من حيث جودة البناء والوقت. وبما أن فرنسا لديها الكثير لتقدمه، يسعدنا أن نحصل منها قريباً على المزيد من العلامات التجارية المشهورة والمتميزة في البناء والابتكار».

وقال فريدريك سابو، المدير العام لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط: «من أجل تلبية المتطلبات الرئيسية لمشاريع البناء الحالية في الشرق الأوسط، تغطي جودة وموثوقية الحلول الفرنسية جميع الأعمال الإنشائية والتشطيب، تقنياتها العالية، ابتكارها، وتصميماتها تستجيب لتحديات الطاقة، البيئة والرقمنة واستعداداً للمشاركة نظمنا 9 أجنحة موزعة على 7 قاعات للترحيب بـ21 شركة فرنسية».

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