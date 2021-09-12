«الخمسة الكبار» يسرّع نمو الإنشاءات بعد الجائحة

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تنطلق في دبي اليوم، فعاليات الدورة الـ42 لمعرض «الخمسة الكبار» المتخصص في قطاع البناء والتشييد بمشاركة أكثر من 1200 جهة عارضة من 50 دولة، تعرض في أجواء تنافسية، منتجاتها وحلولها التقنية وخبراتها على أرض مركز دبي التجاري العالمي، مستهدفة تسريع نمو السوق بعد التغيرات الجذرية التي خلفتها جائحة كورونا. وتشهد دورة هذا العام انطلاق قمة «الخمسة الكبار» العالمية لقادة قطاع البناء، وستسلط الضوء على آخر التطورات الحيوية والفرص المتاحة على المدى الطويل. ويستفيد العاملون في قطاع المقاولات وخبراء قطاع البناء والتشييد من المنطقة والعالم من انعقاد الحدث الذي يستمر حتى 15 سبتمبر الحالي، ولا سيما كونه الحدث الوحيد من نوعه الذي ينعقد في هذا القطاع خلال عام 2021. وسيفتح المعرض أبوابه اليوم مجاناً للزوار من المهندسين والمعماريين والمقاولين ومديري المشاريع وغيرهم.

التواصل المباشر

وقالت جوسين هيجمانز، نائبة الرئيس في شركة (dmg Events) المنظمة للمعرض، التواصل وجهاً لوجه أسرع طريقة للتواصل مع العملاء وأصحاب المصلحة في القطاع ويعزز فرص التعاون المستقبلي، وهذا ما نحتاجه بشدة في الفترة المقبلة لتعزيز وتيرة انتعاش قطاع البناء في المنطقة والدخول في حقبة جديدة. ويتضمن معرض «الخمسة الكبار» العديد من الفعاليات المصاحبة والأحداث المتخصصة في العديد من القطاعات والمنتجات بما في ذلك مجالات الآليات الثقيلة والخرسانة والزجاج والواجهات والطاقة الشمسية والأحجار، ومعرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية، ومعرض إدارة المرافق.

الذكاء الاصطناعي

كما يتضمن هذا الحدث العالمي أكثر من 70 جلسة حوارية يشارك فيها نحو 150 متحدثاً عالمياً، لتسليط الضوء على مجموعة متنوعة من المجالات المهمة مثل الذكاء الاصطناعي والاستدامة وإدارة المشاريع، بهدف توفير فرصة فريدة للزوار للبقاء على اطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في القطاع، ويركز المعرض على التكنولوجيا من خلال عروضه الواسعة في مجالات عالم البناء الرقمي الجديد، والمباني الذكية وقطاعات المنتجات الخارجية والشركات الناشئة وقمة تقنيات المستقبل في الإنشاءات الحصرية.

تكريم

في دورتها الأولى ستكرم النسخة الأولى لجوائز «الخمسة الكبار» والمستوحاة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، أبرز الإنجازات والشخصيات التي نجحت بتجاوز المقاييس التقليدية لتسليم مشاريع البناء ضمن 15 فئة مختلفة. ويوفر «ذا بيغ فايف» بيئة آمنة لممارسة الأعمال باتباع بروتوكول صحي تم اعتماده بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي والسلطات الصحية المحلية في دبي. يتضمن المعرض عدد من الفعاليات المصاحبة والأحداث المتخصصة في القطاعات والمنتجات بما في ذلك 9 مجالات وأبرزها الآليات الثقيلة والخرسانة والزجاج والواجهات والطاقة الشمسية والأحجار، ومعرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية ومعرض إدارة المرافق.

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