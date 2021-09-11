تعيين أحمد الجنيبي عضواً للمكتب التنفيذي وممثلاً للإمارات في مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة - جامعة الدول العربية - عن تعيين أحمد بن سليم الجنيبي، عضواً للمكتب التنفيذي، وممثلاً لدولة الإمارات في المجلس، وذلك خلال الاجتماعات التي عقدها المجلس مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة.

وقام المجلس بتكريم الأستاذ أحمد بن سليم الجنيبي، بجائزة رواد العمل العربي، وذلك نظير جهوده التي قام بها، وجرى التكريم خلال احتفالية الشباب العربي، باليوم العالمي للشباب، تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التي نظمها مؤخراً مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ورعاية جامعة الدول العربية، تحت شعار «تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي».

وأعرب الجنيبي في تصريح صحافي، عن فخره واعتزازه بتعيينه عضواً في المكتب التنفيذي، وممثلاً لدولة الإمارات في المجلس، موضحاً أن الشباب الإماراتي يلقى الدعم والاهتمام من قبل القيادة الرشيدة للدولة، حيث تسعى إلى تعزيز روح الإبداع والابتكار في كافة المجالات، ما مكّن الشباب الإماراتي من تبوؤ مكانة عالية ورفيعة في مختلف المناصب والقطاعات والمجالات.

كما توجّه بالشكر والتقدير إلى إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، على ثقتهم الغالية، عبر تعيينه عضواً في المكتب التنفيذي في المجلس، مؤكداً حرصه واهتمامه بخدمة الشباب الإماراتي والعربي، بما يحقق لهم مزيداً من التفوق والنجاح، والقدرة على الإبداع والابتكار، لما فيه الخير للجميع.

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