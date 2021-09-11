«وصل» تنجز ناطحة سحاب جديدة في دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تضع «وصل للضيافة» الذراع السياحية لمجموعة وصل لإدارة الأصول، اللمسات النهائية لناطحة السحاب «لو ميريديان السياحي» في منطقة المينا السياحي بدبي، رفقة فرق العمل الناشطة في موقع المشروع، وتولت «نيكست انجينيرنغكونسلتنت» أعمال استشاري المشروع، فيما تولت عمليات التشييد والبناء شركة «دبي للإنشاءات».

وكانت مجموعة وصل عهدت بعمليات تشييد المشروع أواخر 2017 إلى شركة دبي للمقاولات، ويتوقع أن يتحول المشروع إلى لاعب سياحي بارز في سوق الضيافة خلال العام الجاري مع انطلاقة فعاليات الحدث العالمي المرتقب «إكسبو 2020»، أو بداية العام المقبل مستفيداً من خبرات مجموعة وصل في القطاع الفندقي.

وتصاعدت أعمال البناء في المشروع مع وصوله إلى ارتفاعه المحدد وبدء عمليات إكساء واجهته في شهر أبريل الماضي، ويأتي المشروع ضمن خطة تطويرية باشرتها «وصل» لتوسعة مشروعها شاطئ مينا السياحي قبالة سواحل الخليج العربي، وتمثل ناطحة السحاب الجديدة العمود الفقري لتلك التوسعة وتتكون من 30 طابقاً تضم عشرات الوحدات الفندقية، وتقع على مقربة من أهم المعالم والمناطق السياحية في دبي وأبرزها مرسى دبي وجميرا بيتش رزيدنس.

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