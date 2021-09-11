«الخمسة الكبار» ينطلق في دبي غداً بمشاركة 50 دولة

المصدر: (دبي – البيان)

تنطلق في دبي غداً فعاليات معرض الخمسة الكبار (The Big 5)، وهو الحدث الوحيد من نوعه الذي ينعقد بشكل حضوري في هذا القطاع خلال عام 2021 بمشاركة 1200 جهة من 50 دولة. ويفتح المعرض أبوابه مجاناً للزوار من المهندسين والمعماريين والمقاولين ومديري المشاريع وغيرهم، حتى 15 الحالي في مركز دبي التجاري العالمي موفراً لضيوفه فرصة التواصل مع أبرز رموز قطاعات الإنشاءات والمقاولات في المنطقة والعالم.

للتعرف إلى أحدث منتجات وحلول البناء لتسريع نمو السوق بعد التغيرات الجذرية من جائحة كورونا.

ويتضمن معرض الخمسة الكبار (The Big 5)، العديد من الفعاليات المصاحبة والأحداث المتخصصة في العديد من القطاعات والمنتجات بما في ذلك معرض (Big 5 Heavy)، ومعرض (Middle East Concrete)، ومعرض (Windows Doors & Facades Event)، ومعرض (Gulf Glass)، ومعرض (HVAC R Expo)، ومعرض (The Big 5 Solar)، ومعرض (Middle East Stone)، ومعرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية، ومعرض إدارة المرافق.

ويركز المعرض على التكنولوجيا من خلال عروضه الواسعة في مجالات عالم البناء الرقمي الجديد، والمباني الذكية وقطاعات المنتجات الخارجية والمعيارية ومدينة الشركات الناشئة وقمة تقنيات المستقبل في الإنشاءات الحصرية.

كما يتضمن هذا الحدث العالمي أكثر من 70 جلسة حوارية يشارك فيها نحو 150 متحدثاً عالمياً، لتسليط الضوء على مجموعة متنوعة من المجالات المهمة مثل الذكاء الاصطناعي والاستدامة وإدارة المشاريع، وذلك بهدف توفير فرصة فريدة للزوار للبقاء على اطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في هذا القطاع.

ويوفر معرض «ذا بيغ فايف» بيئة آمنة لممارسة الأعمال باتباع بروتوكول صحي تم اعتماده بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي والسلطات الصحية المحلية في دبي.

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