20 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في 5 جلسات

المصدر: (أبوظبي – صبري صقر )

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 20 مليار درهم خلال 5 جلسات الأسبوع الماضي منها 19.2 ملياراً في أبوظبي ونحو 787 مليوناً في دبي، وجرى تداول 2.1 مليار سهم موزعة بواقع 1.4 مليار في أبوظبي ونحو 767 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ نحو 41 ألف صفقة. وتباينت إغلاقات المؤشرات، حيث واصل سوق أبوظبي تحقيق أرقامه القياسية ليصعد بنسبة 2.7 % ويغلق عند 7860 نقطة في ختام تعاملات الخميس الماضي.

محققاً أعلى مستويات إغلاقه التاريخية، فيما تماسك سوق دبي بدعم ارتفاع قطاع البنوك في مواجهة ضغط عمليات بيع لجني أرباح استهدفت الأسهم القيادية ليغلق عند 2907 نقاط في ختام جلسة الخميس الماضي.

وانخفض سوق دبي 0.17 % ليغلق عند 2907 نقاط في ختام جلسة الخميس الماضي مقابل 2912 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع السابق، حيث صعد قطاع البنوك 0.79 % مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.72 % ، بينما نزل «دبي الإسلامي» 0.2 % ، كما صعد قطاع التأمين 0.2 %

وتراجع قطاع العقار نحو 0.55 % مع نزول «إعمار العقارية» 0.95 % و«إعمار للتطوير» 0.25 % و«إعمار مولز» 0.48 % ، بينما استقر «الاتحاد العقارية» و«داماك» دون تغير يذكر، بينما صعد «ديار» 3.43 % كما هبط قطاع الاستثمار نحو 1 % بنزول «سوق دبي المالي» 2.6 % و«دبي للاستثمار» 0.54 % و«شعاع كابيتال» 0.85 % ، كما تراجع النقل 2 % مع بنزول «العربية للطيران» 2 % و«الخليج للملاحة» 0.3 % ، و«أرامكس» 2 % ، وتراجعت أسهم السلع 0.17 % والخدمات 3.4 % ، واستقرت قطاعات الاتصالات والصناعة دون تغير يذكر.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً 194 مليون درهم تلاه «دبي الإسلامي» 90.4 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» 71 مليون درهم، وحقق سهم «دبي للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.9 % ، تلاه «بنك المشرق» 13.1 % ، ثم «اكتتاب القابضة» 5.78 % ، فيما كان «الفردوس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 18.9 % .

سوق أبوظبي

وواصل سوق أبوظبي التحليق وتحقيق أرقامه القياسية ليصعد بنسبة 2.7 % ويغلق عند 7860 نقطة في ختام تعاملات الخميس الماضي مقابل 7653 نقطة الأسبوع السابق، محققاً أعلى مستويات إغلاقه التاريخية بدعم صعود قطاع البنوك 5.68 % بدعم ارتفاع «أبوظبي الأول» 7.39 % و«أبوظبي التجاري» 1.97 % ، و«أبوظبي الإسلامي» 0.18 % . كما صعد قطاع الاتصالات 5.36 % مع ارتفاع سهم «اتصالات» 5.5 % ، بينما نزل «الياه سات» 1.14 % .

وتراجع قطاع الطاقة 3 % مع نزول «أدنوك للتوزيع» 0.67 % و«طاقة» 4.38 % ، بينما صعد «دانة غاز» 1.9 % ، كما هبط قطاع الاستثمار 0.99 % بنزول «ألفا ظبي» 3.3 % و«الواحة كابيتال» 1 % ، بينما صعد «إشراق» 0.9 % واستقر «العالمية القابضة» دون تغير يذكر، كما نزل العقار 0.02 % بهبوط «رأس الخيمة العقارية» 0.95 % واستقر سهم «الدار» دون تغير يذكر.

كما تراجعت أسهم قطاعات الخدمات 1 % والسلع 2.9 % والتأمين 0.78 % والصناعة 2.9 % .

وتصدر النشاط «ألفا ظبي» جاذباً 12 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 1.67 مليار درهم، ثم «العالمية القابضة» جاذباً 1.62 مليار درهم، ثم «الدار العقارية» مستقطباً 1.58 مليار درهم، وحقق «مجموعة الشارقة» أكبر ارتفاع بنسبة 74.5 % ، تلاه «مخازن زي» 21 % ، فيما كان «الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 % .

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