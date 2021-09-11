الإمارات تعزز مكانتها وجهة للأعمال

المصدر: دبي - البيان

تشهد منطقة الشرق الأوسط تنامياً مستمراً في أعداد رائدات الأعمال العرب رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه العديد منهن في دول عربية عديدة، فيما تشكل الإمارات أرض الفرص وريادة الأعمال وحاضنة للفن والإبداع من سيدات الأعمال وصاحبات المواهب والأعمال النوعية.

وبحسب الإحصائيات تدير أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية استثمارات يتجاوز حجمها 60 مليار درهم، كما تحتل الإمارات مراتب متقدمة في التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين، حيث تصدرت دول المنطقة في مؤشر المساواة بين الجنسين في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020، واحتلت المركز الأول عربياً في تقرير «الفجوة بين الجنسين لعام 2021» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

ونجحت بعض الدول مثل الإمارات في تمكين المرأة اقتصادياً وتقديم كافة سبل دعم ونجاح رائدات الأعمال، وتوفير البيئة الخصبة لهن لتحقيق طموحاتهن، وإطلاق المنصات والفعاليات المتخصصة التي تتيح لهن تبادل المعرفة والخبرات وبناء علاقات عمل مثمرة.

أرض الفرص

وتقول سيدة الأعمال وخبيرة التجميل رباب سعيد: «الإمارات أرض الفرص لكافة النساء الطامحات لتأسيس وإطلاق مشاريعهن الخاصة، فهنا توجد جميع مقومات النجاح بدايةً من اهتمام القيادات الحكومية بتشجيع وتمكين المشاركة الاقتصادية للمرأة، وسهولة وسرعة إجراءات تأسيس الأعمال، وإمكانية توفير التسهيلات التمويلية للمشاريع الصغيرة، ووجود حاضنات ومجالس أعمال نسائية ترعى وتدعم رائدات الأعمال في مختلف الجوانب».

وأضافت: «ريادة الأعمال فن يتطلب تحلي أصحابه بالشغف والتصميم لتحقيق النجاح، واكتساب المعرفة والخبرة والعمل وفق خطط مدروسة، والصبر والاجتهاد لتجاوز كافة الصعاب والتحديات. والمرأة العربية اليوم باتت محظوظة أكثر من نظيرتها في الماضي بفضل تمتعها بامتيازات عديدة، وظهور تشريعات وأدوات ووسائل جعلت دخولها أكثر سهولة لعالم الأعمال».

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