كبار صناع الطيران يبحثون في دبي معايير السلامة العالمية

المصدر: دبي- البيان

تنظم دبي فعاليات الدورة السابعة عشرة من معرض دبي للطيران من 14 إلى 18 نوفمبر 2021، في مطار آل مكتوم الدولي لتجمع العالم عبر مشاركة واسعة ونوعية للدول والشركات وكبار صنّاع القرار في صناعة الطيران.

ويعد المعرض الذي يشارك في تنظيمه عدد من الهيئات الحدث الأضخم من نوعه في المنطقة، وواحداً من أكثر الفعاليات نجاحاً على مستوى العالم، وسينظم بشكل مباشر، وبحضور شخصي.

ويجمع المعرض أبرز الخبراء من الطيران التجاري وطيران الأعمال وقطاع الدفاع والعسكري والخبراء المتخصصين في التصميم الداخلي للطائرات، وإدارة الحركة الجوية والصيانة والإصلاح «MRO» والشحن الجوي والفضائي، وذلك لعرض وتحليل مستقبل صناعة الطيران العالمية.

ومن المقرر أن يسلط الحدث العالمي الضوء على الدور الريادي لإمارة دبي في التصدي لجائحة «كوفيد 19»، عبر تطبيقها لأعلى معايير السلامة العالمية والمتبعة في الإمارة.

منصة شاملة

وقال تيم هويس مدير «تارسوس إف أند إي»: إن الدورة المقبلة من معرض دبي للطيران 2021 تتميز بعرضها لآخر التطورات، التي شهدها قطاع صناعة الطيران والتسارع للرقمنة الناجمة عن الوباء، والتي طالت تداعياته القطاع بأكمله، حيث يجمع الحدث الدولي منظومة الفضاء بأكملها، ويعرض أحدث التقنيات والابتكارات، وهو المنصة الشاملة والمثلى للتأكيد على ضرورة قطاعات الطيران والفضاء بالنسبة لاقتصادات العالم، فضلاً عن فرص النمو والتنمية، التي يمكن تحقيقها في المستقبل.

وأضاف: إنه سيكون هناك مركز «فيزتا» الجديد الخاص بالشركات الناشئة كجزء من معرض الطيران، والذي سيمنح تلك الشركات إمكانية الوصول إلى برامج الإرشاد، وفرصاً للقاء مع العديد من صناع القرار والمستثمرين المصنفين عالمياً لإطلاق شركاتهم الناشئة وتنميتها وتوسيع عملياتها، ففي عام 2019 بلغ الاستثمار في الشركات الناشئة ضمن صناعة الطيران نحو مليار دولار.

مجلس استشاري

ويعمل معرض دبي للطيران، وبالتنسيق مع مجلس تسويق خدمات الدفاع «DSMC» إلى إطلاق مجلس استشاري جديد، يهدف إلى دعم المعرض والصناعة بشكل عام في المنطقة. وسيركز المجلس الاستشاري على مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك غرس الثقة في مجال الطيران، خلال فترة ما بعد الوباء وتطوير المواهب والمهارات ودعم الجيل القادم من النساء في مجال الطيران.

منصة رئيسة

وقال بدر سليم سلطان العلماء رئيس وحدة صناعة الطيران في شركة مبادلة للاستثمار وعضو في المجلس الاستشاري، إن معرض دبي للطيران يعد منصة رئيسة يبحث من خلاله خبراء الطيران كل مجالات الصناعة، وذلك بهدف تسهيل التجارة العالمية وتحليل مستقبل الصناعة، ويلعب التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة دوراً أساسياً في القطاع، حيث نتوقع أن تسهم بشكل مباشر في عملية التعافي المستقبلي للصناعة.

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