«جلف كرافت» توسع حضورها في أوروبا

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة الخليج لصناعة القوارب (جلف كرافت)، عن توسيع رقعة حضورها في أوروبا لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها هناك. جاء ذلك أثناء مشاركتها في «مهرجان كان لليخوت 2021» الذي تسلط الضوء من خلاله على إمكاناتها الرائدة في قطاع صناعة اليخوت الفاخرة من الألياف الزجاجية المركبة.

وأضافت «جلف كرافت» 8 شركاء توزيع جدد في 12 دولة أوروبية تشمل أسواقها الرئيسية مثل ألمانيا وإسبانيا وهولندا والبرتغال وغيرها، بالإضافة إلى ترسيخ حضورها العالمي في الولايات المتحدة وأستراليا والشرق الأوسط.

وإلى جانب تولي دفة الحوار حول الاستخدام المبتكر للمواد المركّبة في يخوتها، أكدت «جلف كرافت» أيضاً عضويتها في جمعية صانعي اليخوت الفاخرة العالمية (SYBAss). وستتعاون الجمعية، التي توحد تحت مظلتها وتمثل صنّاع يخوت السوبر الفاخرة في جميع أنحاء العالم، مع «جلف كرافت» والهيئات التنظيمية المعنية لضمان مراعاة القواعد المرتبطة باليخوت الفاخرة للطبيعة الفريدة لهذه السفن.

وباعتبارها السباقة لاستخدام المواد خفيفة الوزن في يخوتها، ستساعد عضوية «جلف كرافت» أيضاً على الارتقاء بعمليات وهيكليات التصنيع في القطاع، إلى جانب توفير المعلومات وتبادل الخبرات اللازمة.

وتستعرض «جلف كرافت»، التي تحرص دوماً على المشاركة في أبرز معارض اليخوت والقوارب في أوروبا منذ أكثر من 10 سنوات، خلال المهرجان طرازها الأشهر والأكثر مبيعاً، «ماجستي 100»؛ مما يسلط الضوء على كفاءتها في إنتاج اليخوت الفاخرة من الألياف الزجاجية المركبة.

وتعتبر «ماجستي» العلامة التجارية الرئيسية للشركة؛ حيث تضم في محفظتها يخت «ماجستي 175»، والذي يعتبر اليخت الأكبر من نوعه في العالم المصنوع من الألياف الزجاجية المركبة، ومن المقرر تسليمه نهاية هذا الشهر.

نتائج استثنائية

وقال طلال نصر الله الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كرافت»: «حققنا هذا العام نتائج استثنائية تتجلى من خلال النمو القوي لسجل الطلبات وتسليم يختنا «ماجستي 175» وغيره من اليخوت الفاخرة. وهو ما أثمر عن تعزيز كفاءاتنا في مجال تصنيع القوارب واليخوت من الألياف الزجاجية المركبة - وهي طريقة تكتسب اليوم شعبية واسعة في أوروبا التي تعتبر بالأصل سوقاً للقوارب الفولاذية.

ونقود اليوم دفة الحوار العالمي حول يخوت السوبر الفاخرة المصنوعة من الألياف الزجاجية المركّبة والتي تشهد طلباً قوياً من أوروبا والأسواق العالمية الأخرى. ولتلبية هذا الطلب، قمنا بتوسيع رقعة حضورنا في القارة الأوروبية».

وأضاف: «يتمثل مقترح القيمة المميز لدينا في منشأة التصنيع المتكاملة وإمكانيات التصميم الداخلية التي نتمتع بها؛ إذ نجمع تحت سقف واحد مختلف جوانب عملية تصنيع سفننا، بدءاً من مفهوم التصميم ووصولاً إلى مراحل الهندسة والبناء وما بعدها. وهو ما يمكننا من توفير قوارب مصممة حسب الطلب تماماً وتلبي تطلعات عشاق اليخوت العالميين مع باقة متنوعة تضم 5 علامات تجارية يمكن للعملاء الاختيار من بينها - سلسلة «ماجستي»، وقوارب «سيلفركرافت» معقولة الأسعار، واليخوت الرياضية والقوارب المكشوفة «أوريكس»، ويخوت الاستكشاف «نوماد»، فضلاً عن سفن الجولات البحرية للركاب.

الطلبات الجديدة

ومع النمو القوي لسجل الطلبات الجديدة على منتجاتها بنسبة 42% خلال النصف الأول من العام الجاري، تعمل «جلف كرافت» حالياً على زيادة طاقتها الإنتاجية وشبكة البيع بالتجزئة الخاصة بها في جميع أنحاء العالم. وقال طلال نصر الله في هذا الصدد: «يمكننا أن نزود عملاءنا في أوروبا بسفن فائقة الجودة تلائم احتياجاتهم. فعلى سبيل المثال، تعتبر سلسلة «نوماد SUV» الخاصة بنا مناسبة تماماً للمناخ البارد في منطقة شمال أوروبا كونها مصممة بمقصورة مغلقة عادة ما تنفرد بها القوارب الاستكشافية المتوفرة حالياً في السوق».

وقامت «جلف كرافت» منذ إطلاقها ببناء أكثر من 10 آلاف قارب، وتقدم خدماتها للعملاء في أنحاء العالم وفي عام 2019، حازت على جائزة السلامة من «وكلاء اكتتاب الأسهم» (AEU)، بالإضافة إلى «جائزة أفضل يخت» في «معرض فورت لودرديل الدولي للقوارب» عن يخت «ماجستي 140» بطول 43.3 متراً.

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