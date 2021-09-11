المصدر: (دبي - وائل اللبابيدي)

أكد بيتر ريز، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في منصة «أو إس إن» OSN للترفيه أن سوق الإمارات من أكبر أسواق الترفيه في المنطقة، موضحاً أنه منذ تحديث تطبيق OSN الذكي في أبريل الماضي، استهلك المشتركون في تطبيق OSN Streaming أكثر من 45 مليون ساعة من المحتوى، منها 7.4 ملايين ساعة من المحتوى العربي.

ولفت ريز في تصريحات خاصة لـ«البيان» إلى أن الشركة تهدف للتوسع في السوق الإماراتي ورفع حصتها في هذا السوق بوصفها أحد أبرز مقدمي المحتوى العربي المتميز، مضيفاً: «وفي هذا الإطار، نعمل على مضاعفة استثمارنا في البرامج العربية في عام 2021، لتمثل إنتاجات OSN الأصيلة من البرامج العربية 25 % من إجمالي المحتوى المعروض على OSN بحلول نهاية العام.

وفي سياق هذه الجهود، انضمّت إلينا دارين الخطيب في منصب النائب الأول للرئيس للمحتوى العربي والإنتاجات الأصلية، لتشرف على الجهود الرامية إلى إنتاج أفضل محتوى باللغة العربية في المنطقة تحت مظلة إنتاجات OSN الأصلية».

وأفاد بأن OSN تبنّت نهجاً معيارياً مختلطاً في تطوير التطبيق الجديد، والاستفادة من التقنيات المبتكرة لتعزيز المرونة والقدرة على التكيّف. وقدّم تطبيق OSN Streaming تجربة محسّنة للمستخدمين بفضل المزايا الجديدة، التي تشمل حسابات شخصية متعددة للأصدقاء وأفراد العائلة، وحساباً شخصياً جديداً خاصاً بالأطفال مع ميزة «الإشراف العائلي»، فضلاً عن تحسين خاصية البحث والاكتشاف. واستطاعت OSN، بقيادة أكفأ الخبراء المتمرسين في القطاع، أن تقدم منصّة جاهزة للمستقبل تضمن الحدّ الأدنى من تعطّل الخدمة.

برامج حصرية

وتُعد إنتاجات OSN الأصلية مظلة لبرامجنا الحصرية باللغة العربية، وهي إحدى أفضل فئات المحتوى أداءً على تطبيق OSN Streaming. وقد حققنا للآن أكثر من خمسة ملايين تنزيل لمنصة OSN Streaming، في حين نما مستوى التفاعل لدينا بمقدار أربع عشرة مرّة، وارتفع عدد مشتركي البث المدفوع بسبع مرات مقارنةً بالعام الماضي.

وبناءً على المعطيات التي جمعناها، لاحظنا ارتفاعاً في مستوى استهلاك المشاهدين الحاليين. ومن ناحية أخرى، عاد الاستثمار في التطبيق بمكاسب ملموسة، إذ تشير مقاييس الأداء لدينا إلى زيادة في المشتركين الجدد.

وحو أهم المزايا الجديدة التي يمكن أن يتمتع بها المشتركون في التحديث الجديد للتطبيق، قال ريز: «تُعدّ المنصة قابلة للتكيّف مع التطلعات المستقبلية، من الأمور بالغة الأهمية للاستمرار في تقديم أفضل تجربة مشاهدة تستجيب لاحتياجات المشاهدين وتلبي توقعاتهم، ونمضي في مسيرة متواصلة من الابتكار والاكتشاف وتقديم الأعمال، لضمان أفضل تجربة مشاهدة لمشتركينا، من خلال تمكينهم من الوصول للمحتوى من أي مكان وعبر أي جهاز متصل بالإنترنت، بغضّ النظر عن البيئة الرقمية التي يوجدون فيها».

ذكاء اصطناعي

وأشار بيتر ريز إلى أنه ومع الترقية الشاملة لتطبيق OSN Streaming، أنشأنا رموزاً خوارزمية جديدة تماماً للمساعدة على إجراء التنبؤات وتقديم التوصيات للمشاهدين بناءً على ما يفضلونه وعلى عادات المشاهدة التي يتبعونها. وكذلك أجرينا تعديلات في واجهة الاستخدام لجعلها أكثر سلاسة، بجانب إيجاد حلول متطورة، لتنفيذ تقنية OSN الخاصة ببناء تجربة المشاهدين. هذه التقنية تتيح لنا الاستفادة من تقنيات إبداعية لمنح المشاهدين تجربة مصممة وفق خياراتهم المفضلة وبالاعتماد على ما يشاهدونه ويبحثون عنه في التطبيق. وقد بتنا في وضع يسمح لنا بإجراء تغييرات فورية على التطبيق لمواكبة متطلبات المستهلكين المتغيرة بسرعة في هذا القطاع التنافسي.

توسع

وذكر الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «أو إس إن» إن المنصة تهدف للتوسع في الإمارات من خلال مواصلتها تعيين موظفين في الإمارات للمساعدة على تعزيز ما نقدمه من محتوى. وقال: «وقد عيّنا حديثاً نيكولاس فوروارد الرئيس التنفيذي للمحتوى الرقمي والتلفزيوني، لكي يتولى إدارة المحتوى الشامل والاستراتيجية الرقمية. كما من المنتظر أن نُبرم المزيد من علاقات الشراكة في ضوء توسّعنا بجميع أنحاء المنطقة، إذ وقّعنا حديثاً أول شراكة لنا في مجال ألعاب الفيديو مع اللعبة الشهيرة PUBG Mobile. ويستطيع ممارسو هذه اللعبة، من خلال الشراكة الجديدة، الوصول إلى المحتوى الترفيهي المتميز والإنتاجات الأصلية من تطبيق OSN Streaming بمجرد ممارستهم للعبة. ونخطط لإقامة المزيد من هذه الشراكات الجذابة في المستقبل القريب. وبالإضافة إلى إطلاقنا عرضاً ترفيهياً متميزاً هذا الصيف بالتعاون مع علامة آيس كريم البارزة ماغنوم بحيث أصبح بإمكان من يستمتع بقطعة من آيس كريم ماغنوم الحصول على شهر اشتراك في تطبيق OSN Streaming.

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