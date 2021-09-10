منافذ ضيافة في أبوظبي تطلق مبادرات مجـتمـعية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت منافذ ضيافة في أبوظبي عن إطلاق مبادرات مجـتمـعية.

وأطلق كافيه ومطعم 302 مبادرة مجـتمـعية بمناسبة مرور العام الخامس على افتتاحه وسيقدّم 10% من عائداته الشهرية لجمعية خيرية مختارة في بادرة عطاءٍ للمجتمع إذ سيتسنى للضيوف دعم مبادرة الكافيه بمجرّد طلب أي طبق شهي في المطعم إذ ستساهم جميع الوجبات المطلوبة من 1 وحتى 30 سبتمبر في العائدات المحصّلة للجمعية المختارة.

وسيقدم المطعم العصري الحائز الجوائز في فندق المها أرجان من روتانا في أبوظبي، احتفالاً بهذه المناسبة الملهمة، تتضمن ليلة «ميديتيرا» ويعيد تقديم ليلة «روتس أند شوتس» نظراً لتزايد الطلب عليها.

وستقدّم الليلتان من تصميم الشيف مارن إبراهيم وفريقه مغامرات طهي مبتكرة ونكهات ومفاهيم عصرية وسط أجواء دافئة وعفوية، يمكن للضيوف التلذذ بأطباقهم في ليالي بوفيه «ميديتيرا» التي تجسّد ثقافات وتقاليد جنوبي أوروبا وشمالي إفريقيا والشرق الأوسط كل يوم أربعاء.

يقدّم بوفيه عشاء «روتس أند شوتس» الأسبوعي النباتي مأكولات شهيرة ونباتية 100%.

وابتداءً من 3 سبتمبر، يمكن لرواد الوجهة بدء عطلة نهاية الأسبوع من خلال المشاركة بمسابقة تحفيزية بعنوان «5 سنوات من المرح» كل يوم جمعة عند الساعة الواحدة ظهراً وكذلك سيتسنى للضيوف تناول أشهى المأكولات من قائمة الأطباق المحضّرة بحسب الطلب والتي تضم خيارات صحية ولذيذة وعصائر طازجة وطيفاً من أصناف القهوة والشاي المتخصصة. كما يقدّم كافيه ومطعم 302 الفرصة المثالية لقضاء أوقات ممتعة مع الأحبة والفوز بجوائز مذهلة، بما فيها منتجات كافيه 302 وقسائم تناول الطعام في الكافيه والإقامة في مختلف فنادق روتانا.

ويمكن لرواد المطعم أيضاً المشاركة في مسابقة ممتعة على صفحة الكافيه على إنستغرام للفوز بجوائز مبهرة في سبتمبر. ومن خلال أنشطته المختلفة، يهدف الكافيه المفضّل في العاصمة إلى شكر عملائه والمجتمع المحلي على حبّهم ودعمهم له في السنوات الخمس الماضية.

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