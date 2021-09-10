مركز الرحمانية يستعد لافتتاح «سينما سيتي»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مركز الرحمانية في الشارقة، عن استعداداته لافتتاح «سينما سيتي» في الربع الأول من العام المقبل، بهدف تقديم تجربة سينمائية متكاملة لمرتادي المركز من محبي أحدث الأفلام والإصدارات، وذلك في إضافة جديدة إلى مرافقه الترفيهية المتميّزة.

وستضم السينما الجديدة أربع صالات عرض، مزودة بأجهزة عرض ليزرية، وأنظمة ثلاثية الأبعاد منها نظام صوتي عالمي من طراز Dolby Atmos، ما يضمن مواكبة أعلى معايير جودة الصوت والصورة، وهو ما يتيح لمرتادي السينما أجواء ممتعة عند مشاهدة الأفلام. وستبلغ سعة الصالات 358 شخصاً مقسمة بين المقاعد العادية ومقاعد كبار الشخصيات ذات الجلد الفاخر.

ولتعزيز هذه التجربة السينمائية، سيتم توفير قائمة طعام عالمية كاملة داخل صالات العرض، مع خيارات واسعة من المشروبات الساخنة والباردة، والوجبات الخفيفة التي تلبي جميع الأذواق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز