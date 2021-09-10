«الياه سات» تعتمد حلول «كوبهام ساتكوم» لتعزيز أنظمة الاتصالات الفضائية المتنقلة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، الشركة الوطنية الرائدة عالمياً في مجال تشغيل الأقمار الصناعية، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة «كوبهام ساتكوم»، الشركة العالمية المزوّدة لحلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للقطاعات البرية والجوية والبحرية. وبموجب الاتفاقية ستقوم «كوبهام ساتكوم» بتوفير نظام شامل للاتصالات المتنقلة، بما في ذلك البنية التحتية الأرضية والمنتجات اللازمة، لتشغيلها ضمن القمر الصناعي من الجيل القادم «الثريا 4-NGS».

وستسهم خبرات وقدرات «كوبهام ساتكوم» في تعزيز حلول «الياه سات» للاتصالات الفضائية المتنقلة من خلال خدمات اتصالات بيانات متقدمة عريضة النطاق، وتتيح الشبكة الأرضية لقمر الثريا من الجيل القادم «الثريا 4-NGS» قدرات اتصالات متطورة من الجيل الرابع والخامس. وتسعى «الياه سات» إلى زيادة حصتها من السوق العالمية لخدمات البيانات عبر الأقمار الصناعية، ويفوق الحجم الحالي لسوق البيانات عبر الأقمار الصناعية العالمية 5 مليارات دولار مع توقعات بتجاوزه 19 مليار دولار في العام 2027.

وستسهم حلول «كوبهام ساتكوم» في زيادة سرعات الاتصال وتزويد العملاء بحلول متكاملة وتوسيع نطاق منظومة شبكة الثريا لتوفير ميزات متفوقة ورائدة في قطاع الاتصالات الفضائية المتنقلة. وستحسن الشراكة الجديدة مستوى الخدمة التي توفرها «الياه سات» للعملاء في العديد من القطاعات البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بالقطاعات العسكرية والحكومية والتجارية.

وتمثل اتفاقية الشراكة مع «كوبهام ساتكوم» نقلة نوعية بالنسبة لمجموعة «الياه سات» وعملائها وشركائها التجاريين، حيث لا تقتصر الاتفاقية على توفير أفضل حلول وتقنيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية بأعلى السرعات في السوق فحسب، بل تسهم أيضاً في توسيع منتجات وخدمات «الياه سات» و«الثريا»، وتفتح آفاقاً جديدة لمزيد من الابتكارات والمزايا والتطبيقات عبر مجموعة واسعة من القطاعات، وترسخ الاتفاقية ريادة «الياه سات» في قطاع الاتصالات الفضائية وترسي أسساً متينة لدعم نموها المستقبلي.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»: يسرّنا الإعلان عن شراكتنا مع شركة مرموقة تمتلك خبرة واسعة في قطاع الاتصالات الفضائية مثل «كوبهام ساتكوم». وتمثّل هذه الشراكة خطوة هامة نجدّد من خلالها التزامنا بالبناء على إرثنا القوي في قطاع الاتصالات الفضائية المتنقلة، من خلال توسيع نطاق خدماتنا وتوفير أفضل الحلول التقنية المتقدمة لعملائنا. ولا شك في أن هذه الاتفاقية ستعزز مكانتنا كشركة رائدة في توفير الحلول المبتكرة في السوق العالمية وستمكننا من الاستفادة من فرص النمو المستقبلي.

وأضاف: ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز قدرتنا على توفير أحدث حلول وتقنيات الاتصالات الفضائية المتنقلة الحالية والمستقبلية وأكثرها تنوعاً لتلبية احتياجات عملائنا. ونحن واثقون من أن شراكتنا مع «كوبهام ساتكوم» ستتيح لنا توسيع وتحسين عروض منتجاتنا وخدماتنا وطرح المزيد من المنتجات والحلول المبتكرة وتطوير المزايا والتطبيقات لزيادة حصتنا من السوق العالمية. وسوف تضع هذه الشراكة حجر الأساس لمشروع القمر الصناعي من الجيل القادم «الثريا 4-NGS».

وقال ليف أوتوسون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوبهام ساتكوم»: تشكّل اتفاقية الشراكة الجديدة والمبتكرة مع «الياه سات» إنجازاً تاريخياً بالنسبة لنا في «كوبهام ساتكوم»، حيث ستسهم في الارتقاء بمكانتنا الرائدة كمزود لحلول وتجهيزات البنية التحتية في مجال الاتصالات الفضائية المتنقلة، كما أنها ستلعب دوراً هاماً في تطوير قطاع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. وقد وقع اختيار «الياه سات» على شركتنا انطلاقاً من إيمانها بعمق علاقاتنا وثقتها بقدراتنا وحلولنا. ونتطلع إلى بناء شراكة مثمرة مع «الياه سات» و«الثريا» خلال السنوات المقبلة، حيث سنبدأ أولاً بتشييد البنية التحتية الأرضية ومحطات القمر الصناعي من الجيل القادم «الثريا 4-NGS» لتوفير أعلى سرعات الاتصالات الفضائية المتنقلة في السوق العالمية عبر توظيف أحدث التقنيات.

وسيتم بموجب اتفاقية الشراكة مع «كوبهام ساتكوم» تطوير مجموعة من المحطات التجارية والحكومية للتطبيقات البرية والبحرية والجوية. ويعكس إرساء هذا العقد على شركة «كوبهام ساتكوم» خبرتها الواسعة على مدى 30 عاماً كشركة عالمية رائدة في خدمات البنية التحتية الأرضية للنطاق الترددي L-band.

وتواصل مجموعة «الياه سات» ضخ المزيد من الاستثمارات في نظام القمر الصناعي من الجيل القادم «الثريا 4-NGS» لإنشاء منصة متنوعة ومرنة تسهم في تحفيز الابتكار المستمر عبر مجموعة واسعة من منتجات وتطبيقات وحلول الاتصالات الفضائية المتنقلة، ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي من الجيل القادم «الثريا 4-NGS» في النصف الثاني من العام 2023 على أن يباشر تقديم خدماته في العام 2024.

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