عموميتا «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» تبحثان الاندماج 10 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

تعقد شركة «إعمار العقارية»، جمعيتها العمومية لمناقشة قرار الاندماج المزمع إتمامه مع شركة «إعمار مولز»، وذلك خلال اجتماعها المقرر عقده عن بعد /‏ إلكترونياً 10 أكتوبر المقبل.

وأضافت الشركة في بيان لها أمس، نُشر على موقع سوق دبي المالي، أن الجمعية العمومية ستناقش أيضاً زيادة رأسمال الشركة إلى 8.179 مليارات درهم، وإعادة الهيكلة الداخلية لأصول وحقوق والتزامات وأعمال «إعمار مولز»، بعد إتمام عملية الاندماج.

وتبحث العمومية شروط اتفاقية الاندماج، وتعيين «أي واي للاستشارات» - المقيم المستقل، إلى جانب الموافقة على تقييم الشركتين، علاوة على تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه لاتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ الاندماج وإعادة الهيكلة.

وأعلنت شركة «إعمار مولز»، أن جمعيتها العمومية، ستناقش قرار الاندماج المزمع إتمامه مع شركة «إعمار العقارية»، وذلك خلال اجتماعها المقرر في 10 أكتوبر المقبل.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن الجمعية العمومية ستناقش كذلك شروط اتفاقية الاندماج، تعيين «اي واي للاستشارات» - المقيم المستقل، بالإضافة إلى الموافقة على تقييم «إعمار العقارية» و«إعمار مولز».

وتنظر العمومية في حل الشركة، وأن تصبح إعمار العقارية، الخلف القانوني في جميع حقوها والتزاماتها، إلى جانب تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه لاتخاذ أي إجراء قد يكون ضروري لتنفيذ الاندماج وإعادة الهيكلة.

وأشارت الشركتان إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع، فإن الاجتماع الثاني سيعقد يوم الأحد 17 أكتوبر 2021.

كانت «إعمار العقارية»، قررت في مارس الماضي، الاستحواذ على كامل أسهم «إعمار مولز»، حيث تقوم حالياً باستكمال الإجراءات النظامية المطلوبة، من أجل هذه العملية، وإلغاء إدراج «إعمار مولز» بنهاية العام الجاري.

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